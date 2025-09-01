El Valencia renueva a Alberto Marí y lo cede al Mirandés

MADRID, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El delantero español Alberto Marí renovó este lunes su contrato con el Valencia CF hasta el 30 de junio de 2027, aunque sale cedido al CD Mirandés hasta el final de la presente temporada, incorporando también el equipo jabato al lateral gallego Hugo Novoa, procedente del Deportivo Alavés.

"El Valencia CF ha alcanzado un acuerdo para la renovación del contrato de Alberto Marí hasta el 30 de junio de 2027. Tras esta ampliación de contrato, el delantero alicantino se marcha cedido al CD Mirandés hasta el 30 de junio de 2026", anunció el club en su página web.

Marí llegó a las categorías inferiores del Valencia en junio de 2021 y debutó con el primer equipo en abril de 2023 ante el Elche CF. Con la primera plantilla valencianista ha participado en un total de 35 partidos, en los que ha marcado seis goles y ha asistido en una ocasión.

El Mirandés incorpora a "un delantero puro, de área, con olfato de gol, un punta de referencia, siempre con la caña preparada en los metros finales para rematar las jugadas en la mejor posición para el gol".

Además, el conjunto jabato anunció también este lunes la llegada como cedido del lateral derecho Hugo Novoa, procedente del Deportivo Alavés, un jugador "que se caracteriza por su potencial ofensivo, dando profundidad en el carril". "Destaca además por su técnica en el buen trato de balón a la hora de iniciar el juego", rezó el comunicado.

Novoa se formó en las categorías inferiores del RB Leipzig, debutando con el primer equipo en la Bundesliga y sumando también minutos en Champions y Europa League. Pasó también por el Basilea y el Utrecht hasta recalar en el Alavés, donde el año pasado disputó cinco encuentros en LaLiga EA Sports.