El Valencia, con Rodrigo, quiere dormir en Europa a costa de un Celta herido

Publicado 31/01/2020 20:01:30 CET

Fútbol/Primera.- (Previa) El Valencia, con Rodrigo, quiere dormir en Europa a co

Fútbol/Primera.- (Previa) El Valencia, con Rodrigo, quiere dormir en Europa a co - Maria Jose Segovia / AFP7 / Europa Press - Archivo

BARCELONA, 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La jornada 22 de LaLiga Santander se inicia este sábado con duelos de mucho peso en la zona baja, con pulsos directos entre Mallorca y Valladolid o Granada y Espanyol mientras que el Valencia buscará dormir en Europa a costa de un Celta que vive en la zona de descenso.

En Mestalla, después de ver ganar a su equipo contra el FC Barcelona por 2-0, desean dejar atrás el cierto sufrimiento para pasar ronda en la Copa del Rey con otro triunfo liguero que les permita dormir en zona europea.

Un duelo de contrastes, ya que si el Valencia sonreirá si gana pero no sufrirá de más si tropieza, en el Celta necesitan sí o sí ganar. Los de Vigo son antepenúltimos, con 17 puntos, y sólo sumar los tres puntos les podría hacer salir de la zona roja.

Después de ser eliminado por el Mirandés en la Copa, y de sumar tres empates y una derrota en las últimas jornadas de LaLiga Santander, el Celta está metido en un pozo del que puede ser cada vez más complicado salir.

No obstante, ganar en Mestalla, feudo histórico, daría un empuje anímico más allá de tres puntos que valdrían su peso en oro. El Valencia, no obstante, tiene claro a qué juega, está disfrutando con el juego de los de Albert Celades y, tras el 'subidón' del Barça, no quieren dejar escapar el tren europeo.

Mirando a la capital del Turia estarán Mallorca y Valladolid, que habrán jugado previamente en Son Moix. Los locales, justo por encima del Celta y con un sólo punto más, quieren hacer valer el factor campo para superar a unos pucelanos que justo por encima, pero a 4 puntos.

Para el Valladolid, que lleva nueve jornadas sin ganar, empatar sería bueno pero ganar conllevaría tener ya un buen colchón para la tranquilidad y para administrar, eso sí, con cautela y sin excesos de confianza.

Pero ello pasa por ganar a un Mallorca que sabe que vive una auténtica final, y que en su último duelo en Son Moix fue capaz de superar al Valencia (4-1), si bien viene de caer 3-0 en casa de la Real Sociedad.

A las 13.00 horas, abriendo la jornada, el Nuevo Los Cármenes verá jugar al Granada, con sus 10 puntos de margen sobre el descenso, contra el colista de la competición; el RCD Espanyol. Un duelo que puede dilucidar dudas en ambos conjuntos.

Los nazarís, en cuartos de final de la Copa del Rey, no quieren descentrarse de una competición doméstica en la que cuajaron una gran primera vuelta, pero en la que llevan dos derrotas consecutivas a domicilio ante FC Barcelona y Sevilla FC.

De nuevo en casa, no quieren desaprovechar la ocasión de vencer a un colista que quiere dejar de serlo. Por plantilla, por inversión en el mercado de invierno, el Espanyol tiene argumentos para dejar el 'farolillo rojo' de la mano de un Abelardo que ilusionó y que parece haber dado con la tecla.

Los 'pericos', con 15 puntos, están a 3 de la salvación por lo apretada que está la zona más baja de la tabla. Aparcada la Copa, eliminados por la Real Sociedad, y la Liga Europa, en la que todavía tienen descanso, el foco es la Liga, en la que han sumado 5 de los últimos 9 puntos.

--HORARIOS DE LA JORNADA 22 DE LALIGA SANTANDER.

-Sábado 1 de febrero.

Granada - Espanyol. Cuadra Fernández (C.Balear) 13.00.

Real Madrid - Atlético. Estrada Fernández (C.Catalán) 16.00.

Mallorca - Valladolid. Medié Jiménez (C.Catalán) 18.30.

Valencia - Celta. González Fuertes (C.Asturiano) 21.00.

-Domingo 2 de febrero.

Leganés - Real Sociedad. Melero López (C.Andaluz) 12.00.

Eibar - Betis. Martínez Munuera (C.Valenciano) 14.00.

Athletic Club - Getafe. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 16.00.

Sevilla - Alavés. Del Cerro Grande (C.Madrileño) 18.30.

Villarreal - Osasuna. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 18.30.

FC Barcelona - Levante. Cordero Vega (C.Cántabro) 21.00.