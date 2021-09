Valera: "En ocasiones te tocar ver como se te escapa un partido que tienes en la mano"

TOKIO, 1 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Ramón Chamorro) -

El palista español Álvaro Valera lamentó haber dejado escapar la victoria en su partido individual de las semifinales de la competición por equipos de las clases 6-7 de los Juegos Paralímpicos de Tokio cuando lo tuvo "en la mano", mientras que su compañero Jordi Morales cree que el bronce que conquistaron "sabrá mejor con el paso de los días".

"Todavía estoy procesando el resquemor de este partido, a veces el deporte puede ser cruel, pero igual que vivimos momentos de glorias, en ocasiones te toca estar en el otro lado y ver como se te escapa un partido que tienes en la mano", aseguró Valera.

El andaluz dejó claro que "toca reponerse" y "hacer una lectura positiva de la medalla". "Hay que tomar conciencia de que a pesar de todos los años seguimos siendo medallistas paralímpicos y eso es grande, habrá otras oportunidades", comentó.

"Es verdad que París está más cerca de lo previsto, son dos años y medio y hemos salido de aquí siendo medallistas. El año que viene hay Mundial y también sería bonita llegar a París y hacer el último baile para disfrutar de la última experiencia paralímpica", añadió.

Por su parte, Jordi Morales confesó que "con el paso de los días este bronce sabrá mejor". "Es una medalla que antes de venir soñábamos con conseguirla, pero por cómo salimos en estos últimos 15, 20 minutos, sabe a poco", afirmó.

"Aspirábamos a una mejor y queríamos vivir la experiencia de jugar contra China, pero los pequeños detalles cayeron de nuestro lado en el doble y en el resto de la eliminatoria no. El deporte es así, a veces va bien, a veces no tanto", subrayó el barcelonés.

Sobre el futuro, recalcó que "cuando estás en 'caliente' no se pueden tomar las decisiones", pero no escondió que "el hecho de que el ciclo a París se haya acortado" les da "un poco más de oportunidades para pensar en hacer el esfuerzo". "Aparte, hemos conseguido medalla y por qué no aguantar y veremos qué pasa", concluyó.