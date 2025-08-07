Valery Fernández deja el Girona FC tras 140 partidos

BARCELONA, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El jugador español Valery Fernández ha concluido su vínculo con el Girona FC, club del que es el vigésimo jugador con más partidos profesionales disputados, para emprender una nueva etapa lejos de Montilivi y tras vivir el año pasado una cesión al RCD Mallorca.

"El escalense Valery Fernández cierra su etapa en el Girona, donde ha crecido como profesional", anunció este jueves el Girona mediante un comunicado de prensa y en el que, tras haber confirmado su marcha, deseó "suerte" al extremo de L'Escala.

Formado en las categorías inferiores del Girona, a las que llegó desde el FC Barcelona, pasó luego por el L'Escala y el Peralada. Debutó con 19 años con el primer equipo del Girona en la Copa del Rey ante el Deportivo Alavés y, poco después, en LaLiga EA Sports contra el Atlético de Madrid.

En estos años con el Girona ha disputado 140 partidos, ha marcado 10 goles y ha sido protagonista de momentos destacados, como un doblete que permitió a su equipo acceder a los octavos de final de la Copa en la temporada 2020/21 o el gol al Atlético de Madrid también en Copa en enero de 2019.

Valery se va como el 20º jugador del club, quinto de Girona, con más partidos en el fútbol profesional. "Desde el club queremos agradecerle su dedicación, su compromiso y su comportamiento. Le deseamos mucha suerte en el futuro, tanto a nivel personal como profesional", se despidió el Girona del extremo, también lateral diestro, de 25 años.