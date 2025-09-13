Valladolid, Cádiz y Deportivo de La Coruña meten presión al líder Racing de Santander

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid, el Cádiz CF y el RC Deportivo de La Coruña han ganado este sábado respectivamente a la UD Almería por 3-1, a la SD Eibar por 1-0 y al CD Mirandés por 1-5 durante la jornada 5 de LaLiga Hypermotion, metiendo así presión al liderato que ocupa el Racing de Santander.

En el Estadio Nuevo Mirandilla, el único gol del partido lo hizo Suso Fernández en el minuto 61 con un zurdazo desde fuera del área, desde el costado derecho del ataque local, y que entró ajustado a media altura junto al palo más lejano. Este resultado situó al Cádiz muy arriba en la clasificación con 11 puntos y dejó al Eibar con siete en zona media.

Justo encima, los eibarreses tienen al Málaga con ocho puntos tras haber caído por la mínima en El Alcoraz frente a un Huesca que ganó 'in extremis' gracias a un tanto de Liberto Beltrán, colocándose ahora los oscenses con 10 puntos y acechando tanto al Cádiz como al Valladolid y al Dépor.

Los coruñeses, todavía invictos en este inicio de campaña en Segunda División, lograron su 'manita' fuera de casa con dos goles de Luismi Cruz y un 'hat-trick' de Zakaria Eddahchouri, quien salió al terreno de juego en el 71' y ya había marcado sus tres dianas en 88'. Esta derrota dejó a los de Miranda de Ebro con seis puntos en la medular de la tabla.

Un pelín por debajo de los jabatos está el Almería todavía con cinco puntos después de perder en su visita a Pucela encajando dos goles en el tiempo de descuento. Sergio Arribas había igualado de penalti en el 73' un gol previo de Marcos André, pero Juanmi Latasa igualmente de penalti y luego Mario Maroto sellaron el triunfo para los anfitriones.

--RESULTADOS Y PROGRAMA DE LA JORNADA 5 DE LALIGA HYPERMOTION.

-Viernes.

Las Palmas - Real Sociedad B 2-1.

-Sábado.

Cádiz - Eibar 1-0.

Mirandés - Deportivo de La Coruña 1-5.

Huesca - Málaga 1-0.

Valladolid - Almería 3-1.

-Domingo 14.

Andorra - Córdoba 14.00 horas.

Racing de Santander - Cultural Leonesa 16.15.

Castellón - Ceuta 18.30.

Sporting de Gijón - Burgos 18.30.

Granada - Leganés 21.00.

-Lunes 15.

Zaragoza - Albacete 20.30.