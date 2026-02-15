El Valladolid destituye a Tevenet tras siete partidos

Luis García Tevenet - LALIGA

MADRID 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Real Valladolid anunció este domingo la destitución del técnico español Luis García Tevenet, quien fue contratado el pasado 23 de diciembre, tras siete partidos en el cargo.

"El Real Valladolid ha tomado la decisión de dar por concluida la etapa de Luis García Tevenet como máximo responsable del primer equipo blanquivioleta", dice el comunicado oficial.

El Pucela prescindió del técnico sevillano, a quien contrató hace menos de dos meses en sustitución de Guillermo Almada. Tras una victoria en siete partidos, goleado el equipo castellano este sábado por el Granada, Tevenet deja al Valladolid en puestos de descenso de LaLiga Hypermotion con 28 puntos tras 26 jornadas.