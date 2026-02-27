Vallecas examina la reacción del Athletic Club y el 'nuevo' Mallorca y la Real Sociedad buscan resurgir

Gorka Guruzeta of Athletic Club celebrates after scoring the team's first goal during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Elche CF at San Mames on February 21, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Athletic Club visita este sábado el estadio municipal de Vallecas para medirse al Rayo Vallecano (14.00 horas), en la jornada 26 de LaLiga EA Sports, un partido en el que los rojiblancos buscan el cuarto triunfo consecutivo en Liga ante un Rayo que quiere alejar el descenso, mientras que la Real Sociedad se enfrenta al Mallorca en Son Moix (18.30 horas) con el objetivo de reencontrarse con la victoria a costa de un equipo bermellón que contará con Gustavo Siviero en el banquillo a la espera de la llegada de Martín Demichelis.

En una jornada liguera marcada por la previa de la vuelta de semifinales de la Copa del Rey, Athletic Club y Real Sociedad buscarán llegar de la mejor manera posible al trascendental duelo copero del miércoles. En el caso de los rojiblancos, que necesitarán remontar el 0-1 de la ida en Anoeta, visitan Vallecas con la posibilidad de encadenar por primera vez en el curso cuatro triunfos consecutivos, que le permitirían meterse de lleno en la lucha por el sexto puesto.

El rumbo de los leones en Liga se ha reconducido bastante en el mes de frebrero con 10 de 12 puntos. Así, el descenso ya queda a más de tres partidos de distancia y el equipo vuelve a pensar en Europa. En parte, gracias a que la enfermería rojiblanca está cada vez más despejada y que el equipo ha vuelto a encontrar el camino al gol, con Gorka Guruzeta como gran protagonista.

El delantero donostiarra sigue de dulce en 2026, y en la pasada jornada ante el Elche anotó su segundo doblete del curso en Liga. Además, en los últimos partidos ha podido disfrutar de la presencia en la mediapunta de Oihan Sancet, protagonista de la última visita a vallecas con un doblete, que le permite jugar con mayores espacios y asociarse mejor.

Pero no es esta la única buena noticia para el ataque del Athletic, ya que Valverde recuperará esta jornada a Alex Berenguer y Mikel Jauregizar. Aun así, no se espera que ninguno de los dos estén presentes en una alineación que apunta a estar envuelta en rotaciones, y donde el único puesto asegurado es el de Unai Simón en portería. Así, sería normal que jugadores más veteranos como Aymeric Laporte, Yuri Berchiche o Ruiz de Galarreta esperen su momento desde el banquillo.

Enfrente tendrá a un Rayo Vallecano que regresará al estadio de Vallecas un mes después. Los de Iñigo Pérez tuvieron que exiliarse en Leganés para poder disputar su último partido como local ante el Atlético de Madrid (3-0) por culpa del estado del césped de Vallecas. Ahora, con el nuevo tapete en buen estado volverán a sentir el aliento de su afición en busca de tres puntos que los alejen de los puestos de descenso, que actualmente se encuentran a dos puntos.

Pese a ello, la dinámica del equipo es positiva en los últimos encuentros, y podría ser mejor si el duelo en casa ante el Real Oviedo, que se disputa el próximo miércoles, no se hubiera aplazado. Aún así, los de Iñigo Pérez, que encadenan ocho partidos seguidos sin ganar al Athletic --siete derrotas y un empate--, vienen de empatar en una plaza complicada como La Cartuja (1-1).

Por su parte, la Real Sociedad viajará a Palma para disputar su partido de la jornada 26 ante el Mallorca. El equipo 'txuri urdin' ha perdido un poco de fuelle en Liga después de haber ganado sólo en una de las últimas cuatro jornadas. Aún así, el 'efecto Matarazzo' fue tan cuantitativo que una victoria les igualaría a puntos con el RCD Espanyol, manteniéndoles muy vivos en la pugna por disputar competiciones europeas la próxima temporada.

Pero como en el caso del Athletic Club, la vuelta copera del próximo miércoles marcará el plan de partido de la Real Sociedad. Los donostiarras podrían planterar rotaciones en un once en el que podrían entrar jugadores como Beñat Turrientes o Igor Zubeldia. Además, recuperan a Ander Barrenetxea y Luka Sucic, que no han podido participar por lesión en las últimas semanas. Los que parecen indiscutibles son Mikel Oyarzabal y Guedes, que apuntan a ser los acompañantes de Orri Oskarsson, que anotó un doblete ante el Oviedo, en el ataque.

Su rival será un tocado RCD Mallorca que viene de vivir una semana convulsa con la destitución de Iagoba Arrasate y la llegada al banquillo de Martín Demichelis. Sin embargo, el técnico argentino no se sentará en el banquillo de Son Moix este sábado, siendo el interino Gustavo Siviero el que ocupe su lugar en un partido trascendental de cara a la salvación de los bermellones a final de temporada.

Y es que, el Mallorca arranca la jornada en puestos de descenso tras encadenar tres derrotas consecutivas, aunque un triunfo les permitiría salir del 'pozo' a la espera de lo que hicieran Valencia y Elche. Y para conseguir retomar la senda del triunfo casi un mes después, los baleares necesitarán al mejor Muriqi, que está siendo el sustento ofensivo del equipo y ya acumula 16 tantos en Liga, 11 de ellos en casa, así como apuntalar una defensa que ha encajado 17 goles en las últimas ocho jornadas.

