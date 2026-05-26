Vallecas quiere ser el barrio más grande de Europa

May 7, 2026: célébration de l'équipe de Rayo Vallecano avec ses supporters - Europa Press/Contacto/Elyxandro Cegarra

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano se enfrenta este miércoles (21.00 horas) al Crystal Palace en la final de la Conference league 2025-26, que se disputa en el Red Bull Arena de Leipzig (Alemania), donde el equipo del barrio madrileño desea con fuerza levantar su primer título europeo para poner la guinda a su sueño continental, para lo que debe batir al favorito conjunto inglés que, sin embargo, llega con más dudas que la franja.

La final de la Conference, la tercera competición continental, cita este miércoles a dos equipos que representan a sus respectivos barrios y la esencia del fútbol de siempre. Uno, al sur de Londres, a unos 11 kilómetros de la ciudad, y el otro, representando a la clase obrera al sureste de la capital española.

Ambos conjuntos están a un triunfo de levantar el primer título continental en su historia, por lo que son novatos en partidos de esta envergadura. Pero el Rayo quiere poner al barrio en el mapa aún más, arropado por más de 11.000 rayistas que ya han ganado al ver a su equipo superar su techo en Europa, y ahora puede convertirse en el primer conjunto de LaLiga EA Sports que levanta este trofeo, vengando también al Real Betis, que perdió la final el curso pasado.

Y los de Iñigo Pérez, cuyo futuro sigue en el aire, intentan la machada inmersos en una inercia reciente muy positiva, incluso con abundantes rotaciones en Liga -donde ya llegaron salvados a las últimas jornadas-. Son nueve los encuentros que enlazan sin perder (6V y 3E, y solo 6 goles en contra, tres de ellos en el mismo partido), entre los que destacan los dos triunfos ante el Estrasburgo (1-0 y 0-1) en semifinales.

Estos dos últimos encuentros europeos fueron de las mejores actuaciones de los pupilos del técnico navarro, que esperan haber guardado aún una bala en la recámara contra el favoritismo del Crystal Palace. El Rayo se medirá a un equipo entrenado por el Oliver Glasner que destaca por su contundencia en ambas áreas, cómodo sin necesidad de dominar la posesión y explotando sus virtudes en rápidas transiciones.

Un estilo muy similar al que predica el Rayo de Iñigo Pérez, que siempre espera a que sus rivales salten en la salida de balón para aprovechar su desorden, con Isi Palazón como pegamento con la parte ofensiva. El de Cieza formará parte de un ataque junto a Jorge de Frutos, un Álvaro García que llega después de semanas tocado y Alemao, el héroe rayista de esta Conference con sus dos goles al Estrasburgo.

Y si la tendencia del Rayo invita al optimismo, la del Palace es todo lo contrario. Ya son cuatro los partidos consecutivos sin ganar, después de perder por 1-2 ante el campeón inglés, el Arsenal FC, aunque es una crisis solo a medias, ya que con el objetivo de la salvación logrado desde hace semanas, el equipo de Glasner, que dirige su último partido en las 'Águilas', se dejó ir sin ningún objetivo doméstico, porque solo podrán jugar en Europa el próximo curso si conquistan la Conference.

El Palace, que también sueña con regar de alegría al barrio, quiere ser el tercer equipo inglés que levanta la Conference en las cinco temporadas desde que se creo la competición -después de West Ham y Chelsea-. Aunque su campaña ya es histórica a nivel continental, ya que es el primer debutante europeo que llega a una final de competición europea desde 2001.

Y es que el rendimiento del conjunto inglés en esta Conference ha sido sobresaliente, con solo una derrota en la competición, aunque su primera fse fue más irregular, teniendo incluso que jugar el 'playoff', no como el Rayo que fue quinto en la liguilla. Los de Iñigo Pérez deben vigilar la potencia del francés Jean-Philippe Mateta y al goleador Ismaïla Sarr, 'pichichi' de la competición con 9 dianas. También apunta a titular el español Yéremy Pino y el lateral colombiano Daniel Muñoz.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

CRYSTAL PALACE: Henderson; Canvot, Lacroix, Riad; Muñoz, Hughes, Kamada, Mitchell; Sarr, Mateta y Yéremy Pino.

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Chavarría; Valentín, Unai López; De Frutos, Isi Palazón, Álvaro García; y Alemao.

--ÁRBITRO: Maurizio Mariani (ITA).

--ESTADIO: Red Bull Arena (Leipzig).

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.