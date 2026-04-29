Vallecas sueña en grande en su cita europea con la historia

Sergio Camello of Rayo Vallecano celebrates a goal during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and RCD Espanyol at Vallecas stadium on April 23, 2026, in Madrid, Spain. - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Rayo Vallecano recibe este jueves (21.00 horas) al Estrasburgo en la ida de las semifinales de la Conference League 2025-26, unas cotas inéditas para una entidad madrileña que se agarra a la fuerza de Vallecas y su gente para dar un primer paso con la soñada final de Leipzig en el horizonte, mientras que el conjunto francés, a priori favorito, fue el líder en la fase de liga y solo ha perdido un encuentro como visitante en Europa este curso.

El Rayo no quiere despertarse del sueño continental y para ello tendrá la siempre fiel ayuda de Vallecas. Por primera vez en su historia disputa unas semifinales continentales, será de la Conference, y se espera que el estadio franjirrojo será una caldera que lleve en volandas a sus jugadores y que complique el plan del Estrasburgo.

El conjunto entrenado por Iñigo Pérez eliminó al AEK griego por un global de 4-3 en cuartos de final, en un cruce en el que la ida en Vallecas fue vital, con un 3-0 a favor del equipo de la franja que le permitió avanzar pese a perder 3-1 en Atenas. Además, el Rayo ya demostró su carácter en el reciente encuentro de LaLiga EA Sports ante la Real Sociedad, sin perder la cara a un partido que perdía 1-3 y que acabó empatando (3-3) en el minuto 100.

Ese fue un ejemplo más de que su estadio es vital y lo será ante el Estrasburgo, que viaja a un estadio en el que el Rayo solo ha perdido uno de sus 12 partidos de competición UEFA , y fue esta temporada en los octavos de final ante el Samsunspor, un 0-1 que les permitió avanzar. Y solo han perdido como local en dos ocasiones desde el pasado mes de octubre, sumando 10 victorias y 7 empates.

La dinámica de los rayistas es positiva, con solo dos derrotas en los últimos seis encuentros, aunque en Liga marchan undécimos con 39 puntos, 5 por encima del descenso, cuando restan 5 jornadas por disputarse, por lo que todavía deben finalizar los deberes de la permanencia. Por esto, quieren evitar que la Conference 'despiste' y quieren que siga siendo un impulsor de ilusión y confianza.

Con las bajas de Álvaro García, Randy Nteka y Luiz Felipe, por lesión; y los no Carlos Martín, Abdul Mumin, Fran Pérez y Jozhua Vertrouwd, se espera que Iñigo Pérez apueste por su once tipo en esta competición, con Pathe Ciss como central, un doble pivote con Óscar Valentín, Ilias Akhomach y Jorge de Frutos por los costados y Alemao arriba.

Enfrente, un Estrasburgo que avisó este fin de semana en la Ligue 1 al Lorient con dos goles en el descuento (2-3). Los entrenados por Gary O'Neil desde la destitución de Liam Rosenior en enero, un equipo de tres veces más valor que el Rayo, finalizaron en lo más alto en la fase de liga de la Conference, invicto y solo un empate.

Y viene de protagonizar en Europa otra remontada de mucho nivel, después de darle la vuelta a un 2-0 en la ida de cuartos de final frente al Mainz 05 con una exhibición ofensiva en su estadio (4-0) para estar también en sus primeras semifinales europeas. Incluso, sin el lesionado de gravedad Joaquín Panichelli, ex del CD Mirandés y autor esta temporada de 20 goles para el equipo francés.

Aunque la noche épica frente al conjunto alemán trajo después dos derrotas consecutivas sin marcar, de las que se desquitó contra el Lorient. Y como visitante, solo ha perdido 2 de sus últimas 11 salidas, con una fiabilidad goleadora muy alta, ya que solo no marcó en una de ellas.

Con O'Neil y al ser visitante, se espera a un equipo más conservador que quiere llegar con opciones al Stade de la Meinau, aunque el Rayo debe vigilar a un equipo fresco y valiente, con jugadores jóvenes y con hambre de éxito, como Emmanuel Emegha, recambio de Panichelli arriba, además de la veteranía de otros como Ben Chilwell.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES:

RAYO VALLECANO: Batalla; Ratiu, Lejeune, Ciss, Pep Chavarría; Oscar Valentín, Unai López; Isi Palazón, Akhomach, Jorge De Frutos; y Alemao.

ESTRASBURGO: Penders; Ouattara, Doukoure, Omobamidele, Chilwell; Oyedele, El Mourabet; Moreira, Enciso, Godo; y Emegha.

--ÁRBITRO: Donatas Rumsas (LTU).

--ESTADIO: Vallecas.

--HORA: 21.00/Movistar Plus+.