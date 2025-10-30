Vallter y Coll de Pal serán dos de los tres finales en alto de la Volta a Catalunya 2026

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Volta a Catalunya 2026, que se diputará del 23 al 29 de marzo, tendrá dos de sus tres finales en alto en las estaciones de esquí de Vallter y Coll de Pal (La Molina), que junto al ya anunciado alto de Queralt compondrán las etapas de montaña que deberían decidir, a falta de que se confirme el habitual final en el alto de Montjuïc de Barcelona, la próxima edición de la ronda catalana.

La organización va desvelando parte de la ruta de la próxima edición, la 105ª de la Volta, que se prevé que sea "de las más duras de su historia" con tres finales en altura, sello distintivo de la ronda catalana en los últimos años.

Los dos finales en Vallter y La Maolina, ambas estaciones de montaña de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), "aseguran" en la Volta además de un escenario "muy atractivo" un "gran espectáculo" donde los mejores escaladores del mundo tendrán que medir sus fuerzas.

Vallter ya ha visto llegadas de Volta en los últimos años desde su estreno en 1986. Un debut que se llevó el ciclista Juan Fernández y que posteriormente ha visto hasta otros 7 ganadores, entre ellos Nairo Quintana (2013), Tejay Van Garderen (2014), Adam Yates (2019 y 2021), Giulio Ciccone (2023) o el campeón del mundo Tadej Pogacar (2024).

El próximo mes de marzo, tras no estar presente en la última edición, Vallter regresará a la Volta y acogerá por novena vez una llegada de etapa. Se trata de un puerto de categoría especial que alcanza los 2.135 metros, con más de 11 kilómetros de ascenso desde Setcases y con un desnivel medio del 7,6 por ciento.

En cuanto a Coll de Pal, en territorio de la estación de La Molina, es uno de los puertos más exigentes de la geografía catalana y entra en el recorrido de la prueba World Tour catalana por tercera vez en su historia. El puerto del Berguedà será una de las grandes novedades de la próxima edición, ya que la prueba masculina de la Volta no lo visita desde hace más de 45 años.

Fue en 1978 y 1979 cuando la prueba formó parte del recorrido, con victoria del corredor vasco Francisco Galdós, uno de los grandes corredores de los años setenta con dos podios en el Giro de Italia y uno en la Vuelta España, quien se llevaba la etapa de la Volta entre Ribes de Freser y el Coll de Pal, en 1978.

Un año después la victoria sería para el corredor de Sabadell Ricardo Zuñiga quien se anotaba la etapa con salida desde La Pobla de Segur. Hace sólo unos meses Coll de Pal era protagonista de la prueba femenina de la Volta, en una etapa con salida desde Bagà y final en La Molina/Coll de Pal que se anotaba la campeona de Europa Demi Vollering, en un duro ascenso que nos brindó un gran espectáculo.

Coll de Pal es un puerto de montaña de categoría especial que cuenta con una distancia de 20 kilómetros, 1.284 metros de desnivel positivo y una pendiente media del 6,6 por ciento. Además, se encuentra a una altitud de más de 2.000 metros y rampas máximas de hasta el 13 por ciento.

Según la organización, tiene unas características que pondrán a prueba a los mejores ciclistas del mundo y donde la constancia será decisiva para configurar el desenlace de la etapa, ya que a partir del kilómetro 3 no habrá ningún kilómetro con rampas inferiores al 5 por ciento.

El presidente de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Carles Ruiz, ha manifestado que todos los años FGC hace "una apuesta con la Volta" para ofrecer las estaciones de montaña, con "paisajes y entornos privilegiados, para que se disputen los finales de etapa más emocionantes".

Por su parte, el presidente de la Volta Ciclista a Catalunya, Rubèn Peris, mostraba su satisfacción por la confianza de FGC con la prueba centenaria. "La colaboración con FGC representa una apuesta que garantiza al espectador grandes jornadas ciclistas. La confirmación de dos etapas terminadas en altura en puertos de la entidad como son Vallter y La Molina/Coll de Pal son una garantía de espectáculo para la Volta a Catalunya 2026. Sin lugar a duda estos finales en alto marcan la diferencia y consolidan la prueba como una carrera de referencia en el ciclismo internacional", celebró.