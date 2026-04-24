Valverde: "El Atlético está teniendo un calendario terrible, pero pondrá un equipo competitivo"

Archivo - Ernesto Valverde, head coach of Athletic Club, greets to Diego Pablo Simeone, head coach of Atletico de Madrid, during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Atletico de Madrid and Athletic Club de Bilbao at Riyadh A - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, espera que este sábado el Atlético de Madrid ponga "un equipo competitivo" pese a que no olvida el "mérito" que está teniendo dentro de un "calendario terrible", y opinó igualmente que "la mejor manera" que pueden tener los colchoneros de preparar su duelo ante el Arsenal FC en la Liga de Campeones es logrando la victoria ante el conjunto vizcaíno.

"Cuando vamos a jugar contra un rival siempre esperas a su mejor versión para poder combatirla. Está claro que el Atlético está teniendo un calendario terrible porque se juega unos cuartos de final de la Champions, luego el fin de semana tiene una final y según la terminas tienes que volver a jugar un partido de liga, luego otro y luego una semifinal (de Champions), y eso es algo a tener en cuenta", advirtió Valverde este viernes en rueda de prensa.

Por este motivo, quiso dar "mucho mérito a la temporada que están haciendo" los rojiblancos. "No sé qué alineación puede sacar Simeone, pero entendemos que será un equipo competitivo igualmente", apuntó el técnico extremeño.

Este sabe que el Atlético puede pensar más en el duelo del miércoles ante el Arsenal FC inglés. "El partido que tienen es importante. Nos vamos a enfrentar con un rival que puede ser campeón de Europa, pero también entiendo que pensarán en preparar bien ese partido y la mejor manera de prepararlo siempre es viniendo de la victoria", indicó.

También recuerda que los colchoneros también tendrán "responsabilidad" porque "juegan en su casa". "Seguramente no veremos a un rival de alto nivel y competitivo como siempre lo es. No sé si harán más o menos cambios, pero mi pensamiento también sería el preparar el partido del miércoles con una victoria previa", afirmó.

Valverde no le dio excesiva importancia a la mala racha actual de los de Diego Pablo Simeone. "Este año la fisonomía de la Liga en cuanto a las posiciones no es como otros años, que ha sido un poco más equilibrada. Este año hay una distancia bastante grande entre los cuatro primeros y el resto, y esa distancia también ha hecho que vayan repartiendo esfuerzos y centrándose también en otros competiciones", puntualizó.

"Es que ha llegado a la final de la Copa del Rey y está a un paso de llegar a la final de la Champions, no se puede jugar más partidos de los que ha jugado el Atlético, es una barbaridad y además con el calendario actual, más los jugadores internacionales que tiene. Esto es una locura", añadió al respecto Valverde.

A este no se le ha dado demasiado bien jugar de visitante con el Athletic Club ante el Atlético, aunque no olvida que en el Riyadh Air Metropolitano ganaron "uno de los partidos más importantes" como fue la ida de la semifinal de la Copa de 2024.

"Es verdad que me gustaría ganar allí con el Athletic, pero también es verdad que de un tiempo a esta parte el Atlético ha dado un paso importante a nivel competitivo y nos ha resultado muy difícil ganar allí, igual que a mucha gente porque en ese estadio ellos se hacen muy fuertes allí. Pero siempre tienes una oportunidad", recalcó el entrenador del conjunto vizcaíno.

Este no quiere ser demasiado ambicioso todavía a nivel de objetivos, aunque con 41 puntos están a tres de la sexta plaza que ahora da acceso a la Conference League. "Nuestra intención desde luego es apurar cada partido para sumar puntos para nuestros objetivos, pero el primero, viniendo de donde venimos y viendo la situación en la que hemos estado, es asegurarnos esa salvación y después poder mirar más lejos", aclaró.

Para ello, tienen la "prioridad" de mejorar a domicilio. "Fuera de casa no hemos jugado bien y no estamos jugando bien, y eso es porque nos faltan o nos han faltado cosas en esos partidos y las tenemos que revertir porque hemos sido fuera de casa un equipo bastante fiable durante bastante tiempo y en este último mes no lo estamos siendo. Queremos cambiarlo y esta es nuestra oportunidad, vemos este partido también como algo único", remarcó.

Finalmente, Ernesto Valverde no escondió que analizan el ver dónde pueden estar los errores para subsanar la irregularidad de su equipo. "Cuando no ganas siempre te falta algo. A veces te falta acierto, a veces tener más juego, a veces tener más contundencia y a veces ser mejor en los duelos", zanjó.

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