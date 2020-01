Valverde: "Deseo toda la suerte al mundo a los jugadores y a Setién"

Publicado 14/01/2020 13:11:58 CET

El exentrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde ha agradecido en una carta abierta publicada por el club blaugrana a sus jugadores el trabajo y esfuerzo que les ha llevado a ganar cuatro títulos, y desea suerte a su sucesor en el banquillo, Quique Setién.

"Evidentemente quiero agradecer a los jugadores todo el trabajo y el esfuerzo que nos han permitido celebrar cuatro títulos juntos. A partir de ahora les deseo toda la suerte del mundo, así como al nuevo técnico, Quique Setién", expresó en la carta.

Valverde ha ganado dos Ligas, una Copa del Rey y una Supercopa de España en sus dos temporadas y media en el club blaugrana, en una etapa que ya ha llegado "a su fin". "Han sido dos temporadas y media muy intensas ya desde el principio. En este tiempo he vivido momentos muy alegres celebrando victorias y títulos, pero también otros duros y difíciles. Quiero destacar la experiencia vivida y el cariño que he sentido de los aficionados durante esta etapa", se sinceró.

Lejos de criticar a nadie, agradeció la confianza que tuvieron en él, en su momento, los directivos. "Quiero agradecer al presidente Josep Maria Bartomeu y a la Junta Directiva la oportunidad que me dieron de dirigir este equipo y su confianza durante todo este tiempo", apuntó.

"También me gustaría agradecer el apoyo y el trato de toda la gente que me ha acompañado en el club durante estas dos temporadas y media y especialmente a quienes trabajan en el primer equipo y alrededor de él y con los que he compartido tantos momentos en la Ciudad Deportiva y en los desplazamientos", concluyó.