Valverde: "La eliminación ha sido cruel por como se ha producido"

Ernesto Valverde head coach of Athletic Club looks on during the UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 match between Athletic Club and Sporting Clube de Portugal at San Mames on January 28, 2026, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este miércoles que la eliminación del equipo en la fase liga de la Liga de Campeones ha sido "cruel" por la manera en la que se ha producido, ya que durante gran parte del partido el equipo estaba clasificado para la ronda de 'playoffs'.

"La eliminación ha sido cruel por cómo se ha producido. Pero puede suceder cuando vas con todo porque ya en los momentos finales sabíamos que el empate no nos valía. Es una pena perder el partido además, pero ha sido un partido bastante bueno en el que hemos entrado muy bien y nos hemos rehecho del empate", afirmó el técnico rojiblanco en la rueda de prensa posterior a la derrota en Liga de Campeones ante el Sporting de Portugal (2-3) en San Mamés.

Valverde se mostró orgulloso de la Champions realizada por su equipo pese a la eliminación. "Ha sido buena, sobre todo por enfrentarnos a este tipo de equipos. El año pasado también tuvimos la Europa League, pero los equipos de Champions tienen un nivel superior, y eso es bueno porque tienes que ganar en competitividad para poder enfrentarte a jugadores como el Sporting, el Arsenal o el PSG", apuntó.

El 'txingurri' se lamentó de "las dificultades" que han tenido y la dificultad del grupo que les tocó. "Hemos llegado hasta este último momento con posibilidades de pasar, en gran parte del partido hemos estado dentro. Evidentemente, los rivales son de alto nivel. Me hubiese gustado llegar a febrero o marzo y tener una eliminatoria de Champions, pero hemos luchado hasta el final", agregó.

"Hemos disfrutado y hemos luchado por clasificarnos. Ahora nos tenemos que centrar en lo que ahora mismo es fundamental para nosotros, que es recuperarnos en Liga de la situación en la que estamos", explicó el técnico extremeño.

Por último, sobre la lesión de Oihan Sancet, goleador y uno de los mejores jugadores rojiblancos en el partido, resaltó que "estaba bien en ese momento" y que el equipo se estaba encontrando "bien en el campo". "Tras la lesión ha habido ahí un momento en el que nuestra presión ya no era tan efectiva como lo era en el primer tiempo", concluyó.