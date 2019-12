Valverde: "Estamos igualados y se prevé que la Liga sea así"

Publicado 18/12/2019 23:17:14 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se queda tras empatar contra el Real Madrid (0-0) en el Camp Nou con el hecho de que su equipo tuvo ocasiones para marcar y poder decantar un Clásico igualado, igual que la tabla sigue teniendo a ambos en lo más alto empatados a puntos, en una Liga que prevé "así" hasta el final.

"Nos hubiese gustado ganar, teníamos el factor campo y estábamos algo más obligados que ellos a ganar. Han hecho un partido duro, la clasificación era igual, estamos igualados y se prevé que esta Liga sea así. Se está viendo que hay mucha igualdad entre los equipos, y sería lo normal", comentó en rueda de prensa.

Valverde lamentó no haber tenido la "fortuna" del año pasado de cara a gol (5-1), pero no quiso dar la razón a quienes, como Zidane, creen que el Madrid sale reforzado de este Clásico. "Cuando empatas siempre piensas que en algún momento el partido podía desequilibrarse a tu favor", opinó.

"Si alguno de los dos hubiese marcado, quizá las cosas hubieran sido diferentes. Cada vez que no superábamos su presión, se iban reforzando. Si nosotros hubiéramos salido más, nos habría dado un punto. No hemos tenido la fortuna del año pasado", lamentó.

Aceptó que no salieron bien de la presión alta del Madrid, pero cree que cada vez que sí lo lograron hacer fueron peligrosos. "No hemos salido todas las veces que nos hubiese gustado de su presión alta. Estábamos emparejados en el uno contra uno, y cada vez que la cogíamos se veía que teníamos una situación de tres contra tres, podíamos hacerles peligro, no ha sido muchas veces pero sí", matizó.

"Ellos, a base de ir de un lado a otro y de la estrategia, nos creaban problemas. Tenían opciones de disparo, y en un córner han tenido la más clara, el remate que ha sacado Gerard. Hemos tenido nuestras opciones, pero el juego no tenía continuidad. En el segundo tiempo hemos salido algo más, limitado sus llegadas, el partido estaba incierto para en cualquier jugada resolverlo", argumentó.

"Lo hemos intentado, hemos tenido unas dificultades que en momento hemos solventado y en otros no, pero todavía queda mucho. Es verdad que ha habido momentos en los que al no superar esa presión ellos jugaban en nuestro campo. Pero tampoco tengo la sensación de inestabilidad. No recuerdo que hayan más ocasiones tan claras suyas, como han sido alguna de las nuestras", opinó.

Por otro lado, sobre las acciones de 'Tsunami Democràtic', al final cree que no hicieron cambiar nada a nivel deportivo. "En un partido con tanta trascendencia deportiva, no lo hemos vivido muy diferente. Sí por el ruido mediático, pero no ha habido nada complicado", celebró.

"Me he fijado que había algo de jaleo cuando han caídos algunas pelotas amarillas, no ha sido mucho. Le hemos dado ese punto de normalidad, ya está. Desde el punto de vista social, no lo tengo que valorar. Me interesa la parte deportiva y hemos empatado", manifestó al respecto.