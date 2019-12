Valverde: "Estar empatados da un punto más de trascendencia al Clásico"

Publicado 17/12/2019 17:43:55 CET

Sobre la logística y medidas de seguridad: "No es ningún problema para nosotros"

BARCELONA, 17 Dic.

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que pese a que los Clásicos entre Barça y Real Madrid siempre están igualados, el de este miércoles en el Camp Nou tiene un "punto más de trascendencia" al llegar ambos empatados en lo más alto de la tabla, mientras que cree que no habrá ningún problema extradeportivo en el encuentro.

"Los Clásicos siempre son igualados pero que estemos empatados a puntos da un punto más de trascendencia a quien pueda ganarlo, por ponerse tres puntos por delante y dar un paso antes de que termine la primera vuelta", manifestó en rueda de prensa.

Pese a ello, cree que para nada será decisivo el resultado de cara a LaLiga. "Todavía estamos en la primera vuelta, quedan muchos partidos por delante. Desde luego, a cualquiera nos gustaría ir por delante después del partido, pero aún así queda mucha Liga. No hay distancias, estamos muy igualados en todos los sentidos", aseguró.

"Comparado con los anteriores partidos hay cierta diferencia. Pero independientemente de la diferencia de puntos, todo se iguala en intensidad y en querer ganar por lo que significa el partido", opinó en este sentido.

Sobre si este duelo está más o menos igualado ahora que en octubre, cuando se tenía que haber jugado, comentó que está parejo. "El partido de hace dos meses era igualado y este también lo veo igualado, no sé si íbamos uno o dos puntos delante, ahora también porque el Madrid metió un gol en el '95 el otro día. Vengo a decir que estamos muy parejos en esta ocasión", explicó.

Juegue quien juegue en el Real Madrid, Valverde quiere que sus jugadores se ciñan al plan. "Tenemos que buscar nuestra forma de jugar independientemente de cómo estén ellos. Tienen bastantes variables, no sé qué puede poner mañana Zidane en el campo", comentó.

"Puede jugar Bale, Isco, o que juegue Rodrygo o Vinicius, o cuatro centrocampistas. Tenemos que ajustarnos a nuestro guión", apeló. "Benzema está haciendo una gran temporada y haciendo goles, es su máximo goleador y viendo puerta con facilidad. Para nosotros es fundamental tenerle controlado", aseveró.

En este sentido, recordó que los últimos Clásicos en el Camp Nou no han sido tan buenos como los jugados en Madrid. "En casa nos ha costado más, pero el año pasado en Liga fue diferente. En Copa ganamos, el año anterior empatamos, aquí el Real Madrid suele jugar bien y afrontar los partidos con mucha intensidad y mañana esperamos eso, claro", señaló.

Por otro lado, sobre la acción de protesta que pueda montar la plataforma Tsunami Democràtic antes o durante el partido, en el Camp Nou, aseguró que no es ningún problema, ni tampoco el tener que compartir hotel de concentración con el Real Madrid y acudir juntos al estadio.

"No demasiado, estamos centrados en lo que nos toca. No estamos pensando en nada que no sean los 90 minutos del partido. Es un pequeño cambio pero no es muy significativo, es similar a lo que hacemos cuando jugamos fuera. No es ningún problema para nosotros", explicó.

"Estamos al cabo de lo que ocurre, pero estamos acostumbrados a que se monte mucha expectación alrededor de los partidos que jugamos, especialmente más de este. Sabemos lo que se comenta, pero lo que más nos preocupa y ocupa es el partido, lo otro es algo a lo que no podemos llegar", relativizó el técnico blaugrana.

Y es que Valverde, de nuevo, pidió que el duelo tenga normalidad. "En aquel momento (cuando se pospuso) pensaba que lo mejor era jugar y dar normalidad, en el caso de mañana también. Estoy convencido de que vamos a jugar sin problema, la gente se podrá expresar en un sentido u otro pero vamos a jugar. Tenemos que estar preparados para ello", argumentó.