Valverde: "Falta mucho acople y estar más juntos a la hora de defender y atacar"

MADRID 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

El centrocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, dejó claro que están "con la misma ilusión de cada año por ganar todos los títulos" y advirtió que, pese a haber jugado ya con la gran parte de los nuevos fichajes el Mundial de Clubes, todavía "falta mucho acople" y que por ello en este inicio de la pretemporada con Xabi Alonso están trabajando "mucha táctica" y en "estar más juntos a la hora de defender y atacar".

"Estoy muy contento, como siempre, orgulloso de volver, otra temporada más, a vestir esta camiseta y defender este escudo. Con la misma ilusión de cada año por ganar todos los títulos", expresó Valverde a 'RealMadrid TV' tras el entrenamiento del jueves en Valdebebas.

El internacional celebra que todos sus compañeros hayan demostrado "haber trabajado en las vacaciones" para llegar en buena condición para iniciar la pretemporada. "Eso siempre es bueno para evitar lesiones y para estar mejor cuando empiece la temporada", comentó.

El jugador madridista recalcó que están "muy felices de retomar los entrenamientos" de cara a una temporada en la que van a "apuntar a todos los títulos". "Hay que aprovechar cada trabajo, cada mañana o tarde que nos toque entrenar, al máximo. Sabemos que es nuestra gasolina para todo el año, para coger ritmo y estar enfocados en lo que quiere el entrenador", subrayó.

En este sentido, en esta primera semana, están trabajando con Xabi Alonso "mucha táctica, sobre todo". "Trabajamos mucho la presión, estar juntos, tocar mucho la pelota entre nosotros y conocernos más. Han venido jugadores nuevos y hemos tenido un torneo en medio, pero también falta mucho acople entre nosotros y estar más juntos a la hora de defender y atacar, es lo que estamos puliendo ahora", detalló.

Valverde ejercerá de nuevo como uno de los capitanes del Real Madrid en esta campaña, aunque con un papel más relevantes tras las marchas de Luka Modric y Lucas Vázquez, algo que le hace estar "orgulloso". "Es el sueño que cualquier niño tiene cuando le gusta al fútbol y empieza a jugar a este deporte. Hoy por hoy, lo estoy luciendo y lo estoy disfrutando junto a mi familia. A veces me cuesta creer que soy uno de los capitanes y referentes de este equipo, pero lo importante es disfrutar cada momento como si fuera el último", sentenció.