Valverde: "El Granada está bien y con chispa, y para nosotros es un problema más"

Publicado 20/09/2019 17:49:37 CET

BARCELONA, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que este sábado sus pupilos afrontan un partido "difícil" en el Nuevo Los Cármenes ante un Granada CF que está "bien y con chispa" tras sus dos últimas victorias, reconociendo además que su equipo va "obligado" a ganar después de lograr solo un punto de seis posibles a domicilio.

"El Granada está con la ilusión de llegar a Primera, están haciendo bien las cosas, han ganado fuera y se les ve que están con chispa y bien, para nosotros es un problema más. Les cogemos en un momento inmejorable", afirmó Valverde este viernes en rueda de prensa.

Así, el técnico culé cree que se debe valorar el gran arranque del Granada, sexto en la tabla con los mismos 7 puntos que el Barça. "Hay que ponerlo en valor, están haciendo un gran arranque de temporada. Me preocupan como equipo, se ve que está bien trabajado y no te dejan jugar. Siempre planean hacer algo que no esperas", advirtió.

"Están haciendo un buen arranque de temporada, los equipos recién ascendidos al principio son peligrosos, lo vimos en Pamplona. Viene con entusiasmo y la energía del ascenso. El Granada intenta jugar desde atrás, aprieta arriba, tiene dinámica y gran compromiso y de ahí viene su arranque", reiteró.

Por ello, describió dicho partido como "difícil". "Vamos obligados porque en las dos salidas anteriores no hemos ganado y queremos ganar. Lo que venimos haciendo bien en casa, fuera no estamos tan bien. Tenemos una oportunidad de cambiar las cosas y queremos hacerlo ya, te estás jugando el campeonato", reconoció el técnico blaugrana.

Tras volver a jugar unos minutos en Dortmund, para el empate (0-0) ante el Borussia en la primera jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, Leo Messi está ya preparado para debutar en LaLiga. "Le vi bien dentro de la dificultad del partido y de entrar con mucho tiempo de inactividad y sin pretemporada. Estuvo participativo y estuvo bien. Esperamos ahora que con la suma de partidos y minutos nos vaya dando muchas cosas. Desde luego sí esperamos que mañana pueda jugar", comentó.

Un regreso que, junto al de Luis Suárez y al venidero de Ousmane Dembélé, podría barrar la puerta del equipo a los jóvenes Carles Pérez y a Ansu Fati, una de las revelaciones de la temporada. "La irrupción de Ansu y Carles Pérez y que hayan jugado se pueden ver de muchas maneras. La manera correcta no es por las bajas sino porque lo merecen y porque tienen un trabajo detrás. Han dado un paso adelante y hay que ponerlo en valor", apuntó el técnico.

PACIENCIA CON ANSU FATI Y EL MUNDIAL SUB-17

Precisamente, sobre la nacionalización de Ansu Fati para poder jugar con España y su posible marcha al Mundial Sub-17, Valverde no quiso darlo por hecho. "Vamos a esperar a que le convoquen, primero. Había un trámite que había que superar, ahora veremos qué ocurre", apuntó.

Sí tiene claro que sería un "contratiempo" para el equipo. "Perderíamos a un jugador que nos está dando cosas y no sabemos lo que puede ocurrir en ese tramo. Si hubiese sido en este tramo, con muchas bajas, hubiera sudo un contratiempo aún mayor. Vamos a ser cautos, y a esperar a ver si va o no va", manifestó Valverde.

Sobre Dembélé y su pronta recuperación, le mandó un mensaje bastante claro que también puede tranquilizar a Fati. "Esperamos que haga el entrenamiento completo con el equipo. De todos esperamos lo mismo, de todos, que luchen para que sean titulares y que cuando lo sean no dejen que les quiten el puesto", apuntó.