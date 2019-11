Valverde: "En el grupo más difícil, un año más estamos clasificados"

Publicado 28/11/2019 0:08:19 CET

"Messi es un gran pasador y Griezmann se desmarca muy bien, deben encontrar el 'timing'"

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha celebrado el pase a los octavos de final de la Liga de Campeones que han logrado en la penúltima jornada de la fase de grupos al ganar al Borussia Dortmund (3-1) en el Camp Nou, y ha asegurado que pese a estar en el grupo "más difícil" han conseguido "un año más" el pase como líderes a falta de una jornada.

"Estamos en el grupo más difícil de la competición y un año más faltando una jornada estamos clasificados. Hemos sufrido en esta 'Champions', es verdad, pero llegamos a este momento estando primeros de grupos y para nuestra gente, esto significa mucho. Salvo en los primeros diez minutos, el equipo ha hecho un gran partido y estamos contentos de seguir adelante", celebró en rueda de prensa.

"Es verdad que les hemos apretado bien. Sabíamos que iban a intentar salir jugando, igual que nosotros. Querían apretarnos alto, su presión era bastante buena. Queríamos estar juntos, estar compactos. Sabemos que si recuperamos balones en campo contrario somos un equipo peligroso, dos goles llegan así. Hemos estado bien y muy solidarios", comentó sobre el partido.

Por otro lado, vista la asistencia de gol de Leo Messi a Antoine Griezmann en el 3-0, se mostró tranquilo sobre sus lazos futbolísticos. "Se habla mucho de su conexión, y luego cuando uno marca o tiene ocasiones, pues los jugadores buenos siempre se entienden y con el tiempo más y mejor", auguró.

"Luis y Leo se entienden a la perfección porque llevan mucho tiempo juntos, al principio no era así. Messi es un gran pasador además de finalizador, Griezmann se desmarca muy bien, hay que encontrar su 'timing' adecuado", matizó en este sentido. "El partido de Messi ha sido increíble. No es lo que hace sino cuándo lo hace, cuando te juegas la clasificación y el pase a la siguiente fase", añadió.

Además, ve al francés preparado para la visita a su exequipo, el Atlético de Madrid. "Siempre es buen momento para cualquier jugador afrontar un reto difícil y complicado como el ir al Wanda. Tiene una connotación especial para él y Griezmann está preparado", aseguró.

En cuanto a la nueva lesión de Ousmane Dembélé, lo destacó como el punto negativo de la jornada. "Tengo la sensación de que ha sido una jugada rara, un salto, y en una jugada en la que iba pasado y frena. Estamos tristes por él, estamos clasificados pero la mala noticia es su lesión, ahora que estaba bien y se estaba encontrando a gusto. A ver si le podemos ayudar", auguró.

"No soy médico, no tengo capacidad para ver cómo son las fibras de Dembélé. Es diferente, es explosivo, esos problemas serán por algo y tendrán que valorarlo los especialistas. Pero ahora mismo no podría dar una razón, como entrenador", concluyó al respecto.