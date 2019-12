Publicado 06/12/2019 18:14:02 CET

Fútbol.- Valverde: "Me parece natural que Messi piense en la retirada"

"Tiene 32 años y es normal, eso significa que vaya a ser ahora ni dentro de tres días"

BARCELONA, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, calificó como "natural" que el delantero argentino Leo Messi esté pensando en la retirada, aunque aclaró que ésta "no va a ser ahora ni dentro de tres días" la víspera de enfrentarse al Real Mallorca en LaLiga Santander este sábado (21:00 horas) en el Camp Nou.

"Me parece algo natural, normal. Leo tiene 32 años y no se va a retirar mañana, pero es algo que está ahí. Cuando un jugador pasa de los 30 lo ve más cerca que cuando estás al principio de tu carrera. Hay que verlo de manera natural. No significa que vaya a ser ahora ni dentro de tres días", manifestó en rueda de prensa.

Valverde confesó que se considera un privilegiado por haber entrenado a un jugador histórico como Messi. "Uno es consciente de eso, pero el día a día no te deja disfrutarlo del todo. Soy consciente de que tengo la suerte de poder decir que he entrenado a Leo. De la misma manera que los mayores hablan de Di Stéfano, nosotros estuvimos en la época de Messi, y lo disfrutamos de más de cerca. ¿La foto con los seis balones de Oro. Eso da idea de quién es el que está detrás", comentó.

El técnico azulgrana valoró la temporada del portero alemán Ter Stegen, con un nivel "altísimo" por lo que "para", "genera" y "transmite" con la salida de balón, así como por las dos paradas 'salvadoras' el pasado domingo contra el Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano. "¿Piqué? Está bien, sólo era un golpe y ha entrenado bien desde el primer día", informó acerca del estado del central.

Admitió que tiene un gran número de jugadores en el centro del campo, aunque, por el momento, prefirió no valorar posibles incorporaciones en el mercado de invierno porque "al final todos son necesarios". "Vamos a ver hasta el mercado de invierno y cómo queda el equipo. ¿Rakitic? Es un jugador seguro en muchos aspectos. Ha rendido a buen nivel y estamos contentos con eso. El que haya salido en momentos difíciles es una garantía", indicó.

"ESTOY CONVENCIDO DE QUE SE JUGARÁ EL CLÁSICO"

Acerca del posible cierre de un sector de la grada del Wanda Metropolitano por los insultos y el 'Griezmann, muérete', Valverde afirmó que creo que molestaron hasta a una parte de la hinchada del Atlético de Madrid.

"No soy un juez, ni tengo los conocimientos para saber qué sanción hay que poner a una acción de este tipo. Antes pasábamos de lado por los insultos en el mundo del fútbol, estaba admitido, pero no entiendo por qué. Hay que ser respetuosos. A nadie le gustan, creo que tampoco a muchos seguidores del Atlético", señaló.

Con Jordi Alba y Nelson Semedo, el técnico del conjunto culé avisó que no van a "arriesgar" por alinearlos ante el Mallorca o el Inter de Milán en la Liga de Campeones. "¿El Inter? Nuestra intención es ganar el partido, no pensamos en quién va a ser segundo, el Inter o el Borussia. Todavía queda mucho, después veremos qué ocurre", indicó.

No dudó en que el próximo 18 de diciembre se jugará el Clásico en el Camp Nou ("Creo que lo jugaremos ya, estoy convencido de que se va a jugar y sin ningún problema", dijo), pero advirtió de que antes tienen que dos encuentros de liga y el de la Liga de Campeones en Milán.

"El Mallorca es un recién ascendido, es verdad que fuera de casa está teniendo problemas, pero en casa es muy solvente. Juega sin complejos y tiene una actitud positiva en la presión. Vendrá aquí sin complejos, con la intención de plantar cara y sacar algo positivo", señaló.

Por otro lado, se refirió a las declaraciones del delantero uruguayo Luis Suárez sobre que el club tendrá que buscarle un sustituto a medio plazo. "Luis tiene 32 años, los mismos que Leo. Está hablando de una situación que se puede dar. Tiene que haber una renovación del equipo continua. Es un delantero centro clásico y nosotros, a veces, nos movemos con jugadores que pueden jugar por dentro o por fuera. Luis está dando un buen rendimiento", destacó.