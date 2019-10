Valverde: "Lo de Messi parece sencillo, y es imposible"

Publicado 30/10/2019 0:05:38 CET

BARCELONA, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que es "imposible" hacer lo que hace Leo Messi en noches como la de este martes, con un doblete y dos asistencias para ser claro protagonista en el triunfo sobre el Real Valladolid (5-1) en el Camp Nou.

"Ganar en la Liga no es fácil. Pero ves a Messi jugar y parece que todo es sencillo y que todo el mundo puede hacer lo que hace, y es imposible", manifestó en rueda de prensa.

Valverde tiene claro que cada vez que la coge Leo Messi "algo va a pasar". "Pasa algo bueno para nosotros y malo para ellos. Tiene ese talento que no tiene nadie. Se va de cualquiera, no es cuestión de que pueda hacer una jugada individual, sino es que ve lo que no ve nadie. A veces me pasa en los entrenamientos, está viendo un pase que desde fuera no se ve", reconoció.

Además, celebró que cada día se note mejor. "Para nosotros que vaya cogiendo la forma después de un tiempo parado, y que haya convertido goles, es bueno. El otro día en Praga hizo un gol, ya se le vio más fresco. Estamos contentos porque se encuentra bien y después por disfrutarle", se sinceró.

Con Messi cogiendo la forma, tras la lesión que le apartó del inicio de la temporada, el objetivo es ir a por LaLiga, que vuelven a liderar. "Las Ligas las tenemos en la memoria, lo que queremos ahora es mirar adelante y ganar esta, que será complicada como todas. El Valladolid le empató al Madrid y al Atlético, cualquier campo es difícil de ganar", aportó.

Sobre Ansu Fati, de nuevo titular, opinó que su estilo podía aportar cosas. "Pensaba que nos podía venir bien tener un jugador ahí abierto, pensando en que pudieran repetir lo del año pasado de jugar con tres centrales. Estamos inmersos en varios partidos seguidos y he pensado que era bueno hacer un cambio, y más jugando en casa", señaló.

"Arturo es un jugador útil, está claro. Ya lo demostró el año pasado y este, pero lo que pasa es que todos quieren jugar, y cuando no juegan están tristes. Cada vez que ha jugado de titular ha mostrado cosas y cuando sale del banquillo también aporta", comentó sobre Arturo Vidal.