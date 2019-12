Valverde: "No es normal perder contra Granada o Levante, ahí fallamos"

Publicado 24/12/2019 13:26:04 CET

Fútbol.- Ernesto Valverde: "No es normal perder contra Granada o Levante, ahí fa

Fútbol.- Ernesto Valverde: "No es normal perder contra Granada o Levante, ahí fa - BARÇA TV

Sobre la derrota en Liverpool: "Fue un 'mazazo' importante, uno de los momentos más duros"

BARCELONA, 24 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha reconocido que "no es normal" haber perdido en esta primera vuelta de LaLiga Santander contra equipos como Granada o Levante, si bien pide no olvidar que son líderes y que hicieron los deberes en la 'Champions' antes de cerrar un 2019 marcado también por la 'negra' noche de Anfield, "uno de los momentos más duros del año y de mucho tiempo para mucha gente".

"Ganar un partido en esta Liga es complicado. Si miramos hacia atrás, hemos perdido tres partidos y dos de ellos que no esperábamos, la primera temporada perdimos un partido contra el Levante y ya éramos campeones. No es normal perder contra Granada o Levante, hemos fallado ahí, pero tampoco es normal no perder nunca", manifestó en una entrevista en Barça TV.

"Hemos tropezado, nos están penalizando esos descuidos que hemos tenido, y también los han tenido los rivales. Tenemos que intentar ser más finos ante rivales que nos ponen en dificultades, como en partidos que nos meten dos goles en poco tiempo", añadió en este sentido.

Valverde, pese a ello, cree que el 2019 se cierra con "muchos momentos buenos". "Siempre nos quedamos con el título que ganamos, pero hay cosas que ves que nos han ido bien. Siempre hay muchas cosas a mejorar, hemos tenido algún tropiezo importante, y queremos que el 2020 sea mejor", auguró.

"Estamos ahí arriba, pero todavía nos queda mucho en Liga. En 'Champions' hemos conseguido clasificarnos primeros una jornada antes de finalizar la fase de grupos, y queríamos empezar el 2020 con la perspectiva de tener los deberes hechos. Y para 2020 es muy sencillo, pedimos ganar todos los partidos", comentó.

Preguntado por las dos ligas ganadas, con autoridad, y sobre la igualdad que tiene este campeonato actual, fue sincero. "Hay veces que cuando ganas la Liga con mucha diferencia, y cuando todos esperan que la ganes con meses de antelación, pierde su sabor. Es mejor cuando la ganas en el último partido y por un punto, pero no vamos a hacer de eso algo que esté mal", apuntó.

"Hemos ganado las dos ligas con mucha diferencia, es un gran éxito y lo hemos disfrutado. Nos hubiera gustado ganar más títulos para el club pero hay que disfrutar de lo que tenemos. Para los que sabemos la dificultad que tiene, claro que tiene valor ganar la Liga tan pronto, y ya sabemos lo que es", celebró.

Pero 2019 tuvo su peor momento en la 'Champions', en la dura derrota en Anfield ante el Liverpool en semifinales. "Intentamos reaccionar pero vino el cuarto y fue un mazazo importante. Nos penalizaron de manera fuerte, y es verdad que agachamos la cabeza", remarcó.

"Fue durísimo porque la final la teníamos en la mano, fue uno de los momentos más duros del año y de mucho tiempo para mucha gente", argumentó, confesando que ese revés les hizo llegar "'tocados' en lo anímico" para la final de la Copa del Rey perdida ante el Valencia.

Por otro lado, el extremeño se siente satisfecho de la mejora continua de Antoine Griezmann y alabó a Leo Messi. "Leo es un talento tan claro que es difícil añadir algo más a lo que se ha dicho de él. Es de una perfección tal, a la hora de cualquier cosa, como dar un paso perfecto. Ese grado de perfección lo hemos tenido algunos sólo en algún pase de nuestra carrera", comparó entre risas.