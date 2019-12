Valverde: "Nos encanta haber ganado con jugadores de la casa"

Publicado 11/12/2019 0:03:17 CET

BARCELONA, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado estar "encantado" por haber ganado al Inter de Milán (1-2) en el Giuseppe Meazza, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, con protagonismo en cuanto a goles para dos hombres de la cantera, como Carles Pérez y Ansu Fati.

"Ansu Fati ha salido y ha marcado, se convierte en el jugador más joven en marcar en la historia de la 'Champions', y nos encanta que sea jugador nuestro y haber ganado con dos jugadores de la casa, por supuesto", manifestó en rueda de prensa.

Y es que felicitó tanto a Carles Pérez como a Ansu Fati por sus goles y por su trabajo, en una noche en la que el Barça, ya clasificado como líder previamente, no se jugaba nada ante un Inter que, con la derrota, queda eliminado.

"Era un partido complicado para el que jugara de inicio, en este caso Carles Pérez, porque enfrente tenía a una defensa experimentada que no suele encajar. Es un jugador que tiene gol, un golpeo seco, y luego Ansu Fati es un goleador nato aunque está pasando alguna dificultad en las últimas semanas por unas molestias", comentó.

Además, cree que han jugado de forma excelente. "Hemos respondido de manera excelente, con muchos jugadores debutando en 'Champions' y en un escenario difícil. Carles Pérez y Ansu Fati son dos jugadores que han llegado este año al primer equipo, muy jóvenes sobre todo en el caso de Ansu", reiteró.

"Nos ha costado. Ellos presionaban mucho, el campo no ha ayudado, pero han bajado su presión y hemos ido cogiendo el centro del campo y llegando a su área. Teníamos que estar muy atentos a Lukaku y Lautaro, dos jugadores fortísimos, y estamos contentos porque a nivel competitivo el partido era muy exigente", comentó sobre el partido.

Ahora esperan rival para los octavos de final. "Yo no he ganado nunca la 'Champions', queremos esta competición tanto como los otros equipos. No puedes tener malos días, tienes que tener un nivel de competitividad alto los 90 minutos de cada partidos, porque cinco minutos malos te sacan de la competición. Perdimos un partido en toda la 'Champions', y el Liverpool fue campeón habiendo perdido tres. Penaliza tener momento de debilidad, es lo que hay que evitar", señaló.

"Estamos bien pero hemos tenido que pasar un momento difícil al comienzo para poder llegar hasta aquí. Tuvimos a nuestros delanteros lesionados, nos ha costado comenzar y el poder jugar mejor en algunos partidos. Hemos tenido que sufrir, como al remontar al Inter en casa, pero estamos aquí", celebró.

Por otro lado, Valverde destacó el partido del portero Neto, en su debut. "Tenía ganas de que jugara, le veo entrenar cada día y sabemos que es un gran portero. Hasta ahora no ha podido demostrarlo porque tenemos a Marc, que está en un estado de forma increíble. Como no se le ve, la gente estaba expectante por cómo iba a rendir, y nos ha aportado mucha seguridad", celebró.

En cuanto al Clásico del 18 de diciembre en el Camp Nou, cree que debe jugarse y que se hará con normalidad pese a la manifestación y acción de Tsunami Democràtic. "Creo y espero que se va a disputar el partido y de una manera normal. Que la gente pueda expresar cosas, que haya libertad de expresión en el estadio como siempre ha habido, pero no tengo duda que el partido se disputará con normalidad. Tendremos que ir con más horas al estadio, pero es hora de que se juegue porque llevamos esperando desde octubre", manifestó.