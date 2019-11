Valverde, sobre los pitos a Griezmann: "A nosotros no nos tiene que influir y a él tampoco"

Publicado 30/11/2019 18:03:24 CET

MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha negado este sábado que a sus pupilos les tenga que "influir" la más que posible pitada que reciba Antoine Griezmann cuando asalte al césped del Wanda Metropolitano, para enfrentarse al Atlético de Madrid en la jornada 15 de LaLiga Santander, "y al jugador tampoco".

"La gente le recibirá como crea conveniente. La realidad es que, cuando estaba en el Atlético de Madrid, lo daba todo y ha hecho grandes temporadas allí. Se ha ido con un traspaso de por medio, habrá gente que esté más contenta con eso y gente que no lo esté tanto", ha comentado Valverde en rueda de prensa.

"A nosotros no nos tiene que influir y al jugador tampoco, estamos acostumbrados en el vestuario a jugar con ambientes duros, a favor y en contra; y Antoine también lo está. Será un partido emotivo para él, por muchas razones", ha subrayado el técnico culé.

"En ambos partidos nos pusimos por detrás, se adelantaron y nos tocó remontar; dos partidos que han cumplido un patrón parecido, con nosotros llevando la iniciativa. Pero ellos, cuando nos han atacado, nos han hecho daño y es posible que sea así o que pueda haber alguna modificación", ha recordado Valverde sobre los anteriores duelos ligueros en el Metropolitano.

"Ellos son un equipo que, independientemente de quién juegue, está claro que se mueve bien en un sistema defensivo sólido, solidario; y cuando ataca, es un equipo que ataca con fortaleza y que tiene jugadores determinantes. El otro día hizo un buen partido en Turín y será un partido atractivo, como lo es siempre un Atlético-Barça", ha dicho.

"Cualquier partido que juegues en el campo del Atlético de Madrid es un examen para todos. Es uno de los partidos importantes del año y sabemos que tenemos que estar muy bien, tenemos que estar muy fuertes para ganar ahí", ha reconocido.

"Fuera de casa, no está siendo una temporada excesivamente buena, en cuanto a resultados en LaLiga. Lo que tenemos que intentar es volver a ese punto de seguridad de cerrar los partidos en nuestra portería", ha admitido Valverde.

Luego, ha resaltado este encuentro como vital "por el golpe anímico que supondría en este final de año", ya que "tenemos partidos importantes" en LaLiga. "De la misma manera que supongo que lo están pensando ellos. El equipo que gane mañana tendrá un subidón importante". Es un partido en el que hay que jugársela", ha destacado.

"Ellos son un equipo muy físico, que te obliga mucho porque te somete a una presión alta individual y de la que es muy difícil salir. Pero, al mismo tiempo, tienes que tener cierta paciencia para poder jugar contra ellos, para poder moverles el balón y buscar esos espacios que no te conceden", ha argumentado.

Además, ha confirmado haber hablado con Ousmane Dembélé, de quien ha señalado que "ahora está más tranquilo" pese a su futura ausencia para 10 semanas. "Después de la lesión estaba muy afectado, por la reincidencia. A pesar de ser en la otra pierna, no deja de ser un contratiempo que se vaya repitiendo", ha proseguido Valverde.

"Es una baja muy importante para nosotros, no nos cabe ninguna duda. Intentaremos suplirlo como hemos venido haciéndolo en este principio de temporada, con los jugadores del filial. Desde luego, estaba ahora en un buen momento, sobre todo desde un punto de visto anímico, y lo del otro día fue fatalidad", ha calificado el 'Txingurri'.

"Cuando llegó aquí, hace dos años, era un jugador muy joven, con un gran potencial y grandes perspectivas por delante. Gracias al trabajo y a cómo funcionan las cosas aquí, él ha ido encajando en determinadas cuestiones. Es verdad que él ahora estaba mejor, estaba tranquilo y estaba entrenando muy bien. Podemos decir que ha sido un contratiempo importante e inesperado además", ha insistido.

"No soy un especialista en fibras musculares, desde luego. Pero entiendo que todo viene a raíz de la primera lesión; digo yo, no lo sé. Tuvo una operación ahí importante y todo va un poco por ahí, pero no tengo yo una idea concreta de si tienes las fibras de una manera determinada o si las tiene de otra", ha continuado.

ESQUIVA PREGUNTAS SOBRE EL 'MATCHDAY'

"Él es un jugador muy explosivo... Pero no le doy muchas vueltas a eso, más que nada porque no tengo conocimiento de eso, sino de lo que viene ocurriendo", ha agregado Valverde, que también ha esquivado bastantes preguntas sobre el documental 'Matchday'.

"Cuando tu padre te ha dicho que no te vayas de fiesta, ¿no te has ido nunca, verdad?", le ha espetado entre bromas a un periodista, que había destacado la actitud poco respetuosa de Gerard Piqué y de otros futbolistas hacia Valverde en un lance que sí aparece en el documental.

Igualmente, el 'Txingurri' ha analizado la polémica en torno al chileno Arturo Vidal, que amenazó con marcharse del Barça en invierno. "No entiendo que sea una presión. Será una reflexión personal, digo yo. Y nada más. Todavía no estamos en el mercado de invierno ni en el de verano, todavía tenemos partidos importantes antes de que se abra ese mercado de invierno", ha indicado al respecto.

"Vidal encajó muy bien desde el principio, desde el punto de vista anímico y por el carácter que tiene. Nosotros estamos contentos con él. Cuando llegó, ya sabía que venía a un equipo que era campeón de LaLiga y de Copa el año anterior", ha señalado.

"Ahí encontró su sitio y ha jugado ciertos partidos, y otros no los ha jugado. Los jugadores quieren jugar todo, quieren ser titulares indiscutibles. Pero el mercado no se ha abierto, estamos en plena competición y nos queda un mes muy intenso", ha recordado.

Por otra parte, ha hablado sobre la situación del croata Ivan Rakitic. "Es una posibilidad clara, siempre es una posibilidad clara que Ivan pueda jugar. Es un jugador muy equilibrado, que nos aporta el hecho de que en el centro del campo podamos estar juntos, que una al equipo tanto delante como detrás por el recorrido que tiene", ha aseverado.

"Es cierto que él ha jugado menos este año, porque se han incorporado jugadores en esa misma posición y porque ha habido algunos cambios, pero está claro que es una posibilidad que juegue", ha concluido Valverde una larga rueda de prensa.