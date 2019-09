Valverde: "Es un plato fuerte y una buena piedra de toque para nosotros"

Publicado 16/09/2019 20:05:07 CET

BARCELONA, 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha asegurado que medirse al Borussia Dortmund en la primera jornada de la fase de grupos, y hacerlo en el intimidatorio Signal Iduna Park, es una "buena piedra de toque" para su equipo en un nuevo intento de conquistar una Liga de Campeones que no ganan desde 2015.

"Espero un gran ambiente, el de siempre en este estadio. Espero un rival de muchísimo nivel que acaba de ganar la Supercopa alemana, que es candidato a ganar la Bundesliga y que tiene sus ilusiones puestas en la 'Champions'. Será un partido complicado. Es un plato fuerte y una buena piedra de toque para nosotros para probarnos, también", comentó en rueda de prensa.

Del rival comentó que están en un gran momento de forma y que son un peligro constante en su estadio. "El Borussia se desenvuelve muy bien en el juego de posición pero contraataca con gran rapidez, tenemos que estar atentos. Ellos en cualquiera de los dos registros se defienden muy bien", argumentó.

Tras dos temporadas quedando fuera de la final con remontadas adversas en las eliminatorias, Valverde quiso destacar que el equipo sólo falló en esos momentos puntuales. "El año pasado perdimos sólo un partido y no llegamos a la final, creo que quienes la jugaron perdieron más partidos que nosotros. Los errores se pagan caros, no hay que despistarse ni un minuto. Mañana empezamos, tenemos ilusión y queremos ir adelante", apuntó.

"Igual que estamos acostumbrados a ganar muchos partidos, a veces pierdes y tienes que levantarte. El año pasado nos fue bien salvo en un partido, pero pertenece al pasado. Mañana es el futuro, el fútbol siempre te da otra oportunidad y vamos a intentar aprovecharla", se sinceró en este sentido.

"Cuando empieza una temporada todos los equipos tienen el objetivo de ganar las grandes competiciones, para nosotros es una ilusión. Siempre intentas dar un paso adelante cuando vienes de perder y poner algo más para ganarla. Pero como nosotros están todos los equipos, el año pasado sólo ganó uno", ahondó al respecto.

MESSI, TODAVÍA DUDA

Sobre si Leo Messi, ya con el alta médica tras superar la lesión en el sóleo, jugaría de inicio aseguró que esperarán al mismo día del partido. "Lo decidiremos mañana. Es verdad que hace unos días, una semana, no lo veíamos muy claro si iba a poder llegar a este partido o no, pero los últimos enfrentamientos los ha hecho con el equipo y bien. Vamos a ver, ha tenido una buena evolución y vamos a esperar a mañana", comentó.

De no jugar Messi, todo apunta a que sería Ansu Fati el elegido para jugar y convertirse en el jugador más joven en debutar en la 'Champions', con otro posible récord en el punto de mira si logra marcar, pues sería también el más joven en hacerlo.

"No he hablado mucho con él salvo de cuestiones tácticas. No me gusta esa historia de dar demasiados consejos, hablaré con él pero creo que hay que dejar a los jugadores un poco de aire. Se trata de que todos lo llevemos con normalidad. Está haciendo algo exagerado, pero si juega no es por ningún récord sino por necesidades del equipo y estamos encantados con él", aseguró.

Preguntado por el exblaugrana Paco Alcácer, cree que podría ser clave frenarle y anular el conocimiento que tiene el delantero de su exequipo. "Es un gran jugador y lo está demostrando aquí y también en la selección. Está en un equipo en el que puede jugar con más regularidad y lo que está haciendo se lo está ganando. Es un equipo que le viene bien, juega cerca del área y es certero", destacó del español.