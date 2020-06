Valverde: "Sería increíble que yo como entrenador dijera que ha sido complicado adaptarme a Messi"

Fútbol.- Valverde: "Sería increíble que yo como entrenador dijera que ha sido co

Fútbol.- Valverde: "Sería increíble que yo como entrenador dijera que ha sido co - Giuseppe Maffia/SportPhoto24/AFP7/Europa Press

MADRID, 13 Jun. (EUROPA PRESS) -

El exentrenador del FC Barcelona Ernesto Valverde aseguró que "sería increíble que" tras su experiencia dirigiendo a Leo Messi "dijera que ha sido complicado adaptarse" al argentino y destacó la "inteligencia" del '10' culé en un repaso que realizó de su reciente etapa como técnico blaugrana.

Valverde definió su relación con Messi, desde el punto de vista táctico, como "bastante sencilla". "Messi es un jugador muy inteligente tácticamente, que lo entiende y lo asimila todo, muy consciente de las debilidades de su equipo y del contrario. Tiene una perspectiva amplia en ese sentido", dijo el 'Txingurri' en la primera jornada del 'Golden Coach Congress', celebrado por streaming con más de 1.200 asistentes de 75 países.

"Sería increíble que yo como entrenador dijera que ha sido complicado adaptarme a Messi. Está claro que no sería un problema para ningún entrenador adaptarse a un jugador de ese calibre", añadió Valverde, que también habló sobre la metodología empleada en el Barça y en las dificultades que vas superando.

"La metodología es un camino ancho que, según va avanzando tu carrera o según vas entrenando un equipo u otro, vas puliendo en función de los jugadores que tienes y del club al que vas. Cada club tiene su propio modelo", indicó Valverde.

"En algunos casos tienes que adaptarte a un modelo muy claro, como es el caso del Barça, con una idiosincrasia particular, un clima y muchas cosas que marcan el estilo de juego de ese equipo (...) pero no me resultó difícil", sentenció al respecto.