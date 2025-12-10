Valverde: "Ha sido un punto muy trabajado, seguimos en la pelea"

Ernesto Valverde, Athletic Club - Irina R. Hipolito / AFP7 / Europa Press

MADRID 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, reconoció lo "trabajado" del punto (0-0) este miércoles en la sexta jornada de la Champions celebrada en San Mamés, contra un París Saint-Germain campeón de Europa, para seguir "en la pelea".

"Ha sido un punto muy trabajado, desde luego. Enfrente teníamos al campeón de Europa. Les hemos intentado presionar alto, eran peligrosos cuando la superaban. Salvo diez minutos malos en el inicio del segundo tiempo, el resto hemos estado bien. Seguimos ahí en la pelea", dijo en declaraciones a Movistar Plus, recogidas por Europa Press.

El técnico de los vascos confesó que el PSG mostró calidad para crear muchos problemas. "Uno no sabe dónde meterse. Tienen un gran potencial. Cada vez que iban con el espacio, podíamos sufrir. Era difícil. Están los chavales bastante cansados después del esfuerzo, ha sido un esfuerzo desde el primer minuto hasta el último", afirmó, destacando las paradas de Unai Simón.

"Esa ha sido clave, todos son clave, con un equipo de este calibre, pero el irnos al descanso con esa buena sensación del 0-0, esa parada ha sido fundamental. Tenemos que esperar que pase la Navidad y en enero nos la tendremos que jugar en dos partidos. El primero es importante para nosotros contra el Atalanta", terminó.