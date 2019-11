Publicado 10/11/2019 0:42:22 CET

Fútbol.- Valverde: "Tenemos paciencia con todos, no solo con Griezmann"

Fútbol.- Valverde: "Tenemos paciencia con todos, no solo con Griezmann" - Xavi Bonilla / AFP7 / Europa Press

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, se mostró contento de contar con Leo Messi y su capacidad de hacer "cualquier cosa posible", en la victoria (4-1) este sábado ante el RC Celta, al tiempo que afirmó tener paciencia con todos sus jugadores, no solo con un Antoine Griezmann que no logra cuajar.

"Después de perder conviene ganar y más en un equipo como el nuestro. El otro día tuvimos una derrota dolorosa y hoy nos hacía falta. El primer tiempo nos ha costado mucho porque han salido con una presión alta, pero en el segundo tiempo hemos estado mejor y llegábamos con más claridad", dijo en declaraciones a Movistar Plus, tras la jornada 13 de LaLiga Santander.

Valverde señaló como problema de su equipo la falta de ritmo en el primer tiempo, algo que solucionó Messi no solo con sus tres goles, dos de falta directa, sino con ayudas a la creación de juego. "Hemos empezado ahí con Sergi Roberto, a mí me gusta de pivote. Lo hemos probado otras veces pero tal y como se había colocado el partido lo he cambiado. Han sido tres minutos porque nos hemos tenido que recomponer con el cambio de Semedo", afirmó.

"En el primer tiempo no era una cuestión tácita del juego, de las posiciones, nuestro ritmo de juego no ha sido muy alto. No hemos tenido mucha continuidad de juego en su campo pero hemos ido a más", añadió, antes de destacar el papel del capitán.

"Con Messi cualquier cosa es posible. Es una faceta (lanzamiento de faltas) que domina a la perfección y en cualquier momento sabemos que el contrario está con prevención de no hacer faltas por eso. Messi aparte de convertir los goles tiene un gran compromiso con el juego. Interpreta que el equipo no está fluido por la razón que sea y él baja a cogerla, viene a provocar esas situaciones de desahogo y lo interpreta a la perfección", añadió.

Además, Valverde fue preguntado por un día de nuevo discreto de Griezmann. "Siempre tenemos paciencia con todos, no solo con Griezmann. Vamos manejando las opciones, hay muchos partidos, pero a nuestro jugadores hay que apoyarlos siempre", finalizó.