Valverde: "Todo es posible, estamos en San Mamés y somos el Athletic"

Ernesto Valverde head coach of Athletic Club reacts during the LaLiga EA Sports match between Athletic Club and Atletico de Madrid at San Mames on December 6, 2025, in Bilbao, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, ha comentado este martes que el duelo ante el Paris Saint-Germain es "decisivo" para el Athletic, ya que sólo quedan nueve puntos en juego y necesitan "sumar de tres", y ha señalado que aunque el rival es el actual campeón de Europa y uno de los "candidatos al título" en San Mamés "todo es posible".

"Es un partido decisivo para nosotros. Quedan sólo nueve puntos por jugarse. Está claro que necesitamos sumar, y mucho mejor de tres. Nos enfrentamos al campeón de la competición y uno de los equipos que tiene muchas papeletas para poder serlo este año también. Va a ser un partido duro, y bonito para nuestro público. Esperamos estar a la altura. Todo es posible, estamos en San Mamés y somos el Athletic", afirmó el técnico del Athletic Club en la rueda de prensa previa al partido de Liga de Campeones ante el Paris Saint-Germain.

Valverde insistió en que es un partido "importante" porque si gana el equipo puede dar "un paso adelante". "Si perdemos damos un paso atrás importante. Hay que jugar el partido. Desde el principio ya hemos tenido un calendario duro en la Champions y está claro que los favoritos son ellos", añadió.

Con respecto a las debilidades del PSG, el 'txingurri' apuntó que tienen "un gran potencial" pero que "las diferencias" que hay en plantillas o en los presupuestos en el campo "no son tan grandes". "Hay que intentar aprovechar nuestras posibilidades. Sabemos que tenemos que hacer un partido solidario para poder defenderles bien, porque si no lo haces no vas a tener opciones", explicó.

"Son un equipo que tiene defensas muy poderosos. Son un equipo muy físico, aparte de técnico, y que tiene jugadores con poder de salvar cualquier tipo de presión. Sus centrocampistas son jugadores que tienen muchísima movilidad a la hora de ofrecerse y es difícil apretarles con éxito durante 90 minutos. Cuando salen de esa presión te atacan con espacio y sus jugadores de arriba son decisivos. Uno de los candidatos al título sin discusión", analizó el técnico rojiblanco.

Sobre Luis Enrique, dijo que está bien volvérselo a encontrar en una competición como la Champions. "En mi anterior época veía a Luis Enrique en todas partes porque coincidió los cuatro años que jugamos en Copa contra ellos, con el Celta una y otras tres con el Barça. Será una alegría verle, pero esperamos poder ganarle. Es un gran técnico, campeón de Europa dos veces, y le deseamos lo mejor", subrayó.

En cuanto a la falta de efectivos en el eje de la zaga, Valverde recalcó que deben "buscar una solución". "Viene Jon de Luis con nosotros, y tenemos otras soluciones dentro del propio equipo. La intención es hacer un equipo competitivo para ganar. Evidentemente es un doble contratiempo, pero siempre puede pasar eso durante la temporada y tenemos que estar preparados", incidió.

Además, el técnico extremeño insistió que a la hora de hacer la alineación tendrá en cuenta cómo llega el equipo tras el partido con el Atlético de Madrid. "A ver hoy como están los jugadores en el entreno y en función de eso decidiremos. Cada uno tiene sus propios problemas y lo que no quiero es agrabarlos forzándolos. Nuestra idea es siempre presentar en un once competitivo para poder ganar", expresó.

Por último, no confirmó la vuelta de Iñaki Williams a una convocatoria: "Ha hecho algún trabajo con el equipo pero no ha completado un entrenamiento al máximo nivel con todos. Su lesión fue relativamente importante y ya desde la semana pasada empezó a hacer alguna cosita. Desde el lunes ha hecho algo más y va progresando, pero vamos a ver hoy. Un poco justos".