Valverde: "Los tres puntos de la Real son los mismos que los que del Clásico"

Publicado 13/12/2019 16:41:36 CET

BARCELONA, 13 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, dejó claro este viernes que los tres puntos que se juegan este sábado en la visita al Reale Seguros de San Sebastián "son los mismos" que los del próximo miércoles en el Clásico ante el Real Madrid, partido del que sus jugadores no están "tan pendientes" como el que les medirá a una Real Sociedad

"Vamos a Donostia a jugar el partido, claro... Ah! El siguiente, supongo que también", respondió Valverde bromista en rueda de prensa a la pregunta de si creía que se podría jugar el partido, al no especificar la pregunta si era el Clásico o este duelo en San Sebastián, aunque iba encarada al duelo del miércoles.

Todavía sobre si se podrá jugar ese Clásico o no, por la convocatoria de una acción de la plataforma 'Tsunami Democràtic', advirtió que intentarán "no hacer mucho ruido, estar en el campo, jugar el partido y ya está". "No hay que gastar tantas preguntas sobre el Clásico porque luego el martes tendremos que hablar sobre algo", respondió con una sonrisa.

Sí tiene claro que en el vestuario no se habla del Real Madrid todavía. "Contrariamente a lo que la gente puede imaginar, los jugadores están mucho más pendientes del partido siguiente que no del Clásico. Y sabemos la dificultad que tiene jugar en el campo de la Real Sociedad", avisó.

"Ya veremos lo que hacemos a partir del domingo. No estamos pensando mucho más allá del partido de mañana. El Clásico se lleva titulares y mucha información, pero no quiero descentrarnos porque para nosotros los tres puntos de la Real son los mismos que los del Madrid", reiteró el extremeño.

Y es que les espera un partido complicado, ante el cuarto clasificado de LaLiga y "siempre una de las visitas más difíciles". "Hemos ganado los dos últimos años, pero se venía de una racha muy mala con varios años seguidos perdidos. A esto le añadimos cómo está la Real, están cuartos y arriba, con un gran fútbol y jugadores importantes del centro del campo hacia adelante", aseguró.

"La última referencia es el partido del Camp Nou del año pasado, que sufrimos mucho. Nos apretaron con una línea muy alta, nos costó superar la presión, y ellos jugaron bien. Creo que tienen ese partido como referencia, nosotros también, y será un partido duro", avisó en este sentido.

Valverde cree que la Real Sociedad es un equipo que "claramente tiene un plan". "Intentan apretar arriba, sacar el balón desde atrás, tiene a Merino y Odegaard que se mueven bien entre líneas y se giran y conectan con la delantera, y los de arriba son jugadores importantes. Son un bloque, pero delante les veo con mucha chispa, muy bien", se sinceró.

Por otro lado, negó que Ansu Fati se esté dejando llevar por el momento y por su atención mediática, más tras convertirse en el goleador más joven de la 'Champions'. "Está bien, está tranquilo. En ese sentido, es más el ruido que hay fuera que lo que hay dentro. Últimamente le estamos cuidando un poco, a ver si supera esas molestias que tiene", apuntó.

Además, sobre un posible regreso de Pedro Rodríguez al Barça después de que el jugador se mostrase receptivo, recordó que el canario es un futbolista "histórico" del Barça y "uno de los jugadores con más títulos en el club". "Está en otro club. Ya veremos si es lo que le depara el futuro, pero ha sido importante aquí y es querido por la gente", zanjó.