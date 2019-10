Valverde, sobre el tridente: "Los grandes jugadores siempre se encuentran"

Publicado 19/10/2019 16:27:21 CET

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha alabado el trabajo del tridente formado por Leo Messi, Luis Suárez y Antoine Griezmann, autor de los tres goles de la victoria ante el Eibar (0-3), y ha recordado que "los grandes jugadores siempre se encuentran", además de restar importancia a la búsqueda de nueva fecha para el Clásico, algo que no será "difícil" a pesar de que "está de moda no ponerse de acuerdo en nada en cuestiones políticas".

"Es una cuestión de tiempo y de partidos. Al final, los grandes jugadores siempre se encuentran, saben dónde va a ir el desmarque de uno o el pase del otro. Es una cuestión de partidos. Hoy han participado y trabajado bien y ahí está el premio", señaló en rueda de prensa tras el encuentro en Ipurua.

Además, el técnico vasco no eludió hablar del aplazamiento del Clásico por las protestas en Cataluña, para el que todavía no hay fecha establecida. "Espero y confío que juguemos ese partido antes de acabar la primera vuelta", bromeó. "Está de moda no ponerse de acuerdo en nada en cuestiones políticas, al menos espero que nos pongamos de acuerdo en la fecha, no parece tan difícil", añadió.

Por otra parte, alabó el partido del central francés Samuel Umtiti, que regresaba cinco meses después tras superar su lesión. "Ha hecho un gran partido. Era una prueba difícil para cualquier central jugar aquí, pero para él especialmente, porque lleva tiempo de inactividad. Es cierto que era una decisión pensada, porque Todibo hizo un gran partido el día anterior", explicó.

"Teníamos una baja en el perfil diestro, pero teniendo en cuenta el rival, el estadio, la forma de jugar, hacía falta un poco de experiencia ahí, sobre todo la seguridad que tiene Samu para la defensa de los centros laterales, a la hora de sacar el juego, y por eso he apostado por él", continuó sobre el internacional galo.

También valoró la actuación de Frenkie de Jong. "Está haciendo un gran inicio de temporada. Hoy se ha visto que nos da muchísimo por la fortaleza que tiene, tanto en ataque como en defensa, por el despliegue, porque no para", expuso.

A pesar de la cómoda victoria, Valverde aseguró que siempre se sufre cuando visitas el estadio armero. "Decía Caparrós que ir al Camp Nou era como ir al dentista, pues esto es como la prueba del algodón; los equipos tienen que estar aquí muy bien para sacar algo o ganar", indicó.

"Sabemos cómo es el Eibar con 'Mendi', que aprietan mucho, que te obligan mucho, y como no salgas muy mentalizado de lo que tienes que hacer sufres. Otros años hemos sufrido aquí, y hoy también, pero poco a poco nos hemos hecho con el juego y se ha visto que en cada llegada nuestra podíamos hacer gol", prosiguió.

En este sentido, la impresión de que podía cazarle fácil a la espalda fue lo que terminó de derrumbar al Eibar. "De lo que se trata muchas veces es de generar incertidumbre en el contrario, y cuando les hemos entrado un par de veces por fuera ellos ya no estaban tan seguros a la hora de la presión. Ahí es donde nosotros hemos ido avanzando en el partido y ellos han ido sufriendo más", advirtió.

"Tienes que salir muy bien de la presión, y luego, tener que defender todas esas avalanchas de centros laterales que te tiran continuamente; es un campo en el que se sufre. Hemos hecho un gran partido, muy mentalizados desde el comienzo. Para nosotros era un partido fundamental, sobre todo porque nuestro inicio fuera de casa no ha sido muy bueno. Ahora estamos obligados, porque íbamos un poco detrás en la clasificación. Para nosotros, hoy era una prueba importante", concluyó.