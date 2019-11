Valverde: "Vamos a preocuparnos un poquito, pero tampoco tanto"

Publicado 05/11/2019 22:14:22 CET

BARCELONA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha restado importancia a no pasar del empate contra el Slavia Praga (0-0) en el Camp Nou y ha recordado que el equipo seguirá líder del grupo, por lo que no hay que preocuparse "tanto" pese a reconocer que les faltaron argumentos para poder superar a un equipo checo que ya estuvo cerca de puntuar en Praga ante los blaugranas.

"Siempre hay críticas sobre el juego cuando no se pasa por encima del rival y ganas con claridad, aquí la gente no está dispuesta a sufrir. Si hoy hubiéramos acertado tres veces sería todo más apacible, pero nos han faltado cosas para superar con claridad al rival. Vamos a preocuparnos un poquito pero tampoco tanto, intentaremos mejorar pero si seguimos primeros, mejor", comentó en rueda de prensa.

Valverde lamentó no haber podido hacer un mejor partido. "No ha sido uno de nuestros mejores partidos. Ellos han planteado dificultades y no hemos acertado las ocasiones que hemos tenido. A pesar de no haber sufrido ocasiones claras se intuía que nos podían hacer daño", reconoció.

"Venimos de perder el otro día (ante el Levante, en LaLiga), y nos ha desequilibrado un poco y no ha sido un partido redondo como esperábamos, es la realidad. Tienes frustración por no ganar y porque el partido no ha sido tan bueno como esperaba", se sinceró.

De todos modos, negó que el equipo esté en una fase negativa. "En fútbol todo pasa muy rápido. Hace cuatro días estábamos en una racha de partidos ganados, en un gran momento, y tres días después, yendo ganando al descanso, se nos tuerce todo en minutos y ahora parece que estemos en un bache. A ver si el sábado podemos salir", auguró.

"El fútbol de hoy día en equipos como el nuestro, lo que vale es ganar siempre y si puede ser arrollando, mejor. Nunca es suficiente. Durante la pretemporada no se habla de ganar un título sino de ganar tres o cuatro. La frustración que tienes cuando no ganas y no haces un buen partido es alta. Por una banda es negativo pero por la otra es positivo porque te obligas a reaccionar", manifestó en un discurso similar al de Valencia tras caer ante el Levante.

Por otro lado, pese a que Gerard Piqué pidió a su afición tras este duelo ante el Slavia Praga algo de paciencia, Valverde le rectificó. "Paciencia no, debemos tener insistencia en los buenos partidos hechos este año. Repetirlo e intentar hacerlo", apuntó.

No cree que el juego, el estilo, esté en duda. "Si me hablas después del Levante te digo que sí, que jugamos fatal. Después del Eibar, diría que no hemos estado tan mal. Después de meter cinco goles a Valencia, Betis o Valladolid, pues no lo sé. Ha habido momentos en que no hemos estado bien, hemos perdido fuera y en otros no hemos jugado redondo", aportó.