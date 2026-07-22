Van Asten: "Es un gran honor estar aquí y quiero ganarlo todo con el Barça"

La nueva jugadora del Barça Femení, la central neerlandesa Renee van Asten - FCB

BARCELONA, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La defensa neerlandesa Renee van Asten, nuevo fichaje del Barça Femení hasta 2030, ha asegurado este miércoles durante su presentación oficial que es "un gran honor" incorporarse al conjunto blaugrana y confesó que su objetivo es "ganarlo todo" con el equipo.

"Significa mucho para mí, es un gran honor estar aquí", afirmó la central de 19 años, presentada en un acto con el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, el directivo responsable del fútbol femenino, Xavier Puig, y el miembro de la Junta Directiva Àngel Riudalbàs.

La internacional neerlandesa explicó que tuvo claro que el Barça era el destino ideal para continuar con su progresión. "Me empezó a latir muy rápido el corazón" cuando conoció el interés azulgrana. "Me parecía que tenía sentido que este fuera el siguiente paso en mi carrera. Había muy buena conexión y tenía ganas de venir aquí", señaló la futbolista, que se definió como una jugadora "agresiva" y "versátil".

Van Asten también reveló que habló con su compatriota Esmee Brugts antes de cerrar su incorporación al club. "Hablé con ella y me dijo que estaba muy a gusto. Estoy contenta de poder coincidir con ella", comentó.

Por último, la exjugadora del Ajax se mostró orgullosa de la histórica relación entre el FC Barcelona y el fútbol neerlandés, personificada en Johan Cruyff. "Es un gran honor que hables de Cruyff y de mí en la misma frase. Cruyff es un gran ejemplo para todo el mundo", manifestó, antes de reconocer su ilusión por poder jugar en el Estadi Johan Cruyff.