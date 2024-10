Van de Beek: "Quise dejar el fútbol pero creo en mí"

Archivo - Donny van de Beek of Girona FC in action during the Spanish league, La Liga EA Sports, football match played between Girona FC and CA Osasuna at Estadio de Montilivi on August 29, 2024 in Girona, Spain.

"El Girona es un club interesante y tenemos un equipo fantástico"

BARCELONA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Girona FC Donny van de Beek aseguró este martes antes del partido contra el Feyenoord en la Liga de Campeones que en el pasado, cuando pasó por malos momentos de no jugar, sobre todo en la etapa final en el Manchester United, pensó en dejar el fútbol pero asegura que ahora, con la ayuda de familia y amigos, cree en sí mismo y en poder mejorar y crecer en el club de Montilivi.

"Me encuentro cada vez mejor a nivel físico y quiero seguir mejorando. En el pasado he querido dejarlo, sí, pero hablas con la familia y me han animado a seguir adelante. Me han apoyado mucho. Me gusta jugar, me gusta el fútbol y creo en mí. Continúo trabajando", aseguró el jugador en rueda de prensa.

El centrocampista neerlandés, de 27 años, reconoció que es "difícil" desde el punto de vista mental el no poder jugar. "He tenido varios reveses. Pero estoy empezando una nueva etapa en un club muy interesante, en un equipo fantástico. Me parece que tienen una estrategia en la que creo, jugamos muy bien y es un nuevo reto mental", manifestó.

"Quiero hacerlo tan bien como pueda por el Girona. Será una gran experiencia, un partido muy especial para el club por ser la primera vez que juega de local en la 'Champions'. Todos queremos conseguir un buen resultado y es importante, pero tenemos que disfrutar porque si se goza es más fácil ganar. La Liga de Campeones es lo mejor que hay y todos tienen que disfrutar de este partido", expresó.

Para Van de Beek esta es "una nueva etapa" que quiere aprovechar. "Hay varios motivos que hacen que haya empezado una nueva etapa y no quiero hablar del pasado. Ahora estoy muy bien, empezando la temporada, y sé que me tenía que activar durante la pretemporada para entrar bien y hace semanas que me veo bien, en buena forma. Hay un ambiente muy cálido en el Girona, es como una familia, y a nivel de club hay un buen plan. Me gusta", se sinceró.

A nivel de juego, cree eso sí que todavía debe mejorar y, para ello, ve clave llegar de nuevo a un punto óptimo de forma física. "He de mejorar en varias cosas, es importante estar en buena forma física y creo que la tengo. Pero tengo que seguir mejorando para poder seguir creciendo a nivel futbolístico", apuntó.

"Siempre me gusta jugar contra el Feyenoord, hace mucho tiempo que no juego contra un equipo de los Países Bajos. Con el Ajax jugamos contra ellos varias veces y eran partidos interesantes. Estará bien para mí poder jugar de nuevo contra un equipo neerlandés", reconoció.