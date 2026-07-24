Van Bommel, seleccionador de Bélgica hasta 2028

Archivo - Coach Mark van Bommel of Royal Antwerp FC during the UEFA Champions League, Group H football match between Royal Antwerp FC and FC Barcelona on December 13, 2023 at the Stadion Bosuil in Antwerpen, Belgium - Photo Joris Verwijst / Orange Picture - Joris Verwijst / Orange Pictures / AFP7 / Europa P

MADRID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El entrenador y exjugador neerlandés Mark van Bommel asumió este viernes el cargo de seleccionador de Bélgica, firmando con 'Los Diablos Rojos' hasta 2028, por lo que dirigirá al conjunto belga en la Eurocopa 2028, que se celebrará en Inglaterra, Irlanda del Norte, República de Irlanda, Escocia y Gales, según comunicó la Federación Belga de Fútbol (RBVB).

Van Bommel llegó a un acuerdo con la RBVB para convertirse en el nuevo seleccionador de Bélgica hasta después de la Eurocopa de 2028, después de que 'Los Diablos Rojos', dirigidos hasta ahora por Rudi García, cayeran eliminados en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en cuartos de final ante la selección española, que después se proclamó campeona del mundo.

"Es un gran honor convertirme en seleccionador de Bélgica. Quiero dar las gracias a la Federación Belga por la confianza que han depositado en mí. Bélgica cuenta con jugadores excepcionales y un enorme potencial. Junto con mi cuerpo técnico, queremos construir un equipo que sea lo suficientemente disciplinado, ambicioso y valiente como para medirse con los mejores", afirmó van Bommel, de 49 años.

Y es que, para el nuevo entrenador de 'Los Diablos Rojos', el "éxito nunca está garantizado", pero sí lo está el "trabajo duro, la honestidad y la dedicación". "Lo daremos todo para ayudar a este equipo a mejorar cada día y para hacer sentir orgulloso al pueblo belga. Espero con ilusión conocer a los jugadores, al personal y a la afición, y comenzar juntos esta nueva etapa", añadió.

"Estoy muy satisfecho de que Van Bommel y sus ayudantes hayan aceptado nuestro reto. Tienen ganas y son ambiciosos y estoy convencido de que, gracias a su experiencia internacional como entrenadores y jugadores, podrán ayudar perfectamente a nuestros 'Diablos Rojos' a seguir creciendo, conseguir resultados y aprovechar al máximo su potencial, tanto a nivel individual como colectivo", afirmó el director deportivo de la selección belga, Vincent Mannaert.

El exjugador y subcampeón del mundo neerlandés ha sido entrenador previamente del PSV Eindhoven neerlandés, el VfL Wolfsburgo alemán y el Royal Antwerp FC belga, con quien ganó el título de Liga en la temporada 2022-23.

Como jugador, Mark van Bommel defendió las camisetas de Fortuna Sittard, FC Barcelona, el Bayern de Múnich, AC Milan y PSV. Además, disputó 79 partidos internacionales con la selección de Países Bajos, en los que marcó 10 goles y alcanzó la final del Mundial de 2010 en Sudáfrica, en la que perdió frente a España.