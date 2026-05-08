Van der Breggen hace doblete en Les Praeres y Blasi se luce en La Vuelta Femenina

La ciclista neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) ha ganado este viernes la sexta etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.Es 2026, disputada entre Gijón y Les Praeres (Nava) sobre 106,5 kilómetros - CXCLING CREATIVE AGENCY/LA VUELTA

BARCELONA, 8 May. (EUROPA PRESS) -

La ciclista neerlandesa Anna van der Breggen (Team SD Worx-Protime) ha ganado este viernes la sexta etapa de La Vuelta Femenina by Carrefour.es 2026, disputada entre Gijón y Les Praeres (Nava) sobre 106,5 kilómetros, en una exhibición en la dura subida final que tan solo pudo seguir, a 8 segundos en meta, la española Paula Blasi (UAE Team ADQ).

La penúltima etapa de La Vuelta Femenina, antes de que las rampas de Alto de L'Angliru decidan quién se lleva la ronda española y el maillot rojo definitivo, no dejó indiferente a nadie y los rampones del 18 por ciento de Les Praeres, ya en Asturias, vieron renacer a su mejor nivel a van der Breggen, de 36 años, y explotar a la catalana Blasi, de apenas 23, que se quedó a 8 segundos de la gloria.

La veterana neerlandesa, que no levantaba los brazos desde hacía más de un año, cuando ganó precisamente una etapa en La Vuelta Femenina 2025, lanzó su ataque decisivo a falta de 2,5 kilómetros para coronar en solitario Les Praeres, una subida de 3,9 kilómetros al 12,6 por ciento de pendiente media y con lluvia incluida en el tramo decisivo, con varios tramos largos por encima del 18 por ciento.

Solo la joven catalana Paula Blasi pudo responder inicialmente al cambio de ritmo de la corredora de SD Worx, que está más fuerte que nunca tras su regreso al pelotón en 2025 después de 4 años 'retirada', mientras por detrás sufrían favoritas como la polaca Kasia Niewiadoma o la francesa Pauline Ferrand-Prévot.

En una imagen poco habitual, las diez primeras clasificadas afrontaron los dos últimos kilómetros completamente estiradas y separadas por algunos metros, cada una peleando contra las durísimas rampas asturianas. Una lucha individual que se llevó Van der Breggen, que abrió hueco poco a poco respecto a Blasi, que aun así resistió con entereza para firmar la mejor actuación de su joven carrera deportiva y confirmar su enorme progresión en la montaña.

Por detrás, la francesa Marion Bunel (Team Visma | Lease a Bike) completó el podio de la etapa a 29 segundos de la vencedora, mientras que Juliette Berthet y Monica Trinca Colonel entraron a 36 segundos. Niewiadoma cedió finalmente 1:09 respecto a van der Breggen en una jornada que dejó importantes diferencias entre las favoritas a la general.

La victoria, además, permitió a van der Breggen enfundarse el maillot rojo de líder de la clasificación general antes de la decisiva etapa final con llegada en L'Anglirú. La neerlandesa logró así su 64ª victoria profesional y se convirtió, con 36 años y 20 días, en la tercera ciclista más veterana en ganar una etapa de La Vuelta Femenina. En esa general provisional, la neerlandesa tiene 18 segundos sobre Blasi, 41 sobre Marion Bunel, 52 sobre Monica Trinca (Liv AlUla) y 59 sobre Évita Muzic (FDJ United-SUEZ).

Antes de la batalla definitiva en Les Praeres, la jornada estuvo marcada por una fuga formada por Sterre Vervloet, Gaia Masetti, Marine Allione y Elisa Valtulini, que llegó a tener más de cuatro minutos de ventaja sobre el pelotón. Sin embargo, el trabajo conjunto de Lidl-Trek, Visma y SD Worx acabó neutralizando todos los intentos antes del inicio de la ascensión final.

La etapa también dejó varios sobresaltos en el pelotón, con caídas de corredoras como Sarah Van Dam, Maeva Squiban o la propia Paula Blasi durante el recorrido, aunque la catalana pudo rehacerse a tiempo para protagonizar la actuación del día junto a una Anna van der Breggen que apunta ya directamente al triunfo final en Asturias, con Paula Blasi dispuesta a lograr en L'Anglirú el relevo generacional definitivo.