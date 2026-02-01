Van der Poel conquista su octavo Mundial de ciclocross

Dutch Tibor Del Grosso, Dutch Mathieu van der Poel and Belgian Thibau Nys celebrate on the podium after the men elite race at UCI Cyclocross World Championships, on Sunday 01 February 2026, in Hulst, The Netherlands. - Europa Press/Contacto/DAVID PINTENS

El ciclista neerlandés Mathieu van der Poel ha conquistado este domingo su octavo título mundial de ciclocross, más que ningún otro en la historia, al dominar en la prueba celebrada en Hulst (Países Bajos), mientras que el español Felipe Orts ha terminado séptimo.

Van der Poel, de 31 años, culmina así una temporada perfecta al completar el recorrido con un tiempo de 1:00:25 y con 35 segundos de ventaja sobre su compatriota Tibor del Grosso, mientras que el belga Thibau Nys, a 46 segundos, se colgó la medalla de bronce.

"Es simplemente algo especial. Cuando empecé a montar en bicicleta, quería ser campeón del mundo una vez. Ahora tengo el mayor número de títulos de la historia. Es increíble", afirmó Van der Poel. Su principal rival, el belga Wout van Aert, tuvo que retirarse del Mundial debido a una lesión.

Con su octavo título, Van der Poel desempata en la cita de corredores con más títulos con el belga Erik de Valeminch, que se queda con siete. Mientras, el español Felipe Orts entró en meta en séptima posición, a 1:04 del ganador.

Antes de la carrera, se había especulado con que la prueba de Hulst sería la última aparición de Van der Poel en ciclocross. Sin embargo, él mismo reconoció que aún no había tomado una decisión y que tampoco la tomaría inmediatamente después del Mundial.