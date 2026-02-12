El VAR tiró "líneas manuales" en la decisión "definitiva y correcta" del gol anulado al Barça

Pau Cubarsi of FC Barcelona celebrates a goal dimissed by VAR during the Spanish Cup, Copa del Rey, football match Semifinal First Leg played between Atletico de Madrid and FC Barcelona at Riyadh Air Metropolitano on February 12, 2026, in Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Técnico de Árbitros (CTA) se ha pronunciado sobre la jugada del gol anulado al FC Barcelona en la ida de las semifinales de la Copa del Rey Mapfre frente al Atlético de Madrid en el Riyadh Air Metropolitano y ha asegurado que se usaron líneas de fuera de juego "manuales" ante un error informatíco del sistema semiautomático.

Según el organismo, en la valoración de la jugada, y siguiendo el protocolo, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT pero, durante este proceso, se detectó como el sistema generó un "fallo en la modelización de jugadores" a través de los esqueletos, al detectar una situación de "mucha densidad de jugadores".

Tras intentar que el sistema "recalibrase la modelización", y comprobar que no era posible, "siguiendo el procedimiento establecido, el equipo VAR procedió a lanzar líneas de fuera de juego manuales para llevar a cabo la toma de decisión "definitiva y correcta".

El CTA puntualizó que, de forma excepcional, "el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación a la producción televisiva (al no haber podido operar con sistema SAOT)".

Era el minuto 52 cuando, tras un córner, Fermín tiró raso, metió la pierna Dávid Hancko y la pelota rebotó dos veces en Robert Lewandowski, quedando a merced de que el central Pau Cubarsí marcase. Aun así, la dilatada revisión arbitral (de más de 5 minutos) anuló ese derechazo dentro del área por un fuera de juego milimétrico.