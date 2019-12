Varane: "Como defensa hubiera dado el Balón de Oro a Van Dijk, como admirador del fútbol, a Messi o Cristiano"

Publicado 03/12/2019 22:53:29 CET

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Raphael Varane reconoció que le hubiera gustado que Van Dijk ganase el Balón de Oro "como defensa", pero "como admirador del fútbol, Messi o Cristiano", además de elogiar el gesto de su compañero de equipo, Luka Modric, al asistir a la gala para dar el testigo al '10' del FC Barcelona.

"Modric tuvo un gesto bonito, refleja la personalidad de Luka", dijo sobre la presencia del croata en la entrega del Balón de Oro a Messi. Preguntado por la ausencia de Cristiano Ronaldo, el central merengue comentó que "tendría sus razones". "Es un jugador que respeta a los demás", recalcó en la Gala de los 'Premios As del Deporte 2019'.

"Es un premio individual y creo que siempre es difícil elegir a uno. Es un juego colectivo, pero como defensa hubiera elegido a Ban Dijk, y como admirador del fútbol, a Messi o Cristiano", manifestó Varane, que destacó el buen momento del Real Madrid. "Veremos cómo sale la temporada, el objetivo es el de siempre: ganar todo".

Preguntado por Mbappé, el central del Real Madrid no quiso ser claro. "No sé si vendrá al Madrid. En el fútbol las cosas van muy rápido. Es difícil tener una proyección del futuro y el Madrid siempre tiene a los mejores. No voy a hablar del futuro de Mbappé, es muy bueno, me llevo muy bien con él y es un gran jugador", sentenció.

Por último, en relación a su compatriota Antoine Griezmann, Varane afirmó que no habla con él desde su último partido con la selección de Francia. "Lo da todo por su equipo y lo hace siempre lo mejor posible. Ha cambiado de equipo este verano y sigue siendo el Griezmann que conozco, está igual", finalizó.