Varane: "Jugamos bien, pero hace falta jugar bien 90 minutos"

Publicado 17/09/2019 19:06:58 CET

MADRID, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Madrid Raphaël Varane ha asegurado que en la Liga de Campeones, que inician este miércoles en casa del Paris Saint-Germain, deben ser "eficaces" y tener "mucha exigencia y motivación", además de "jugar bien 90 minutos", y ha indicado que aunque el cuadro francés presenta bajas "de altísimo nivel" no deben confiarse y tendrán que emplearse a fondo para "contrarrestar sus planes".

"Estamos buscando nuestro equilibrio a nivel de juego. La segunda parte del último partido bajamos un poquito. Jugamos bien, pero hace falta jugar bien 90 minutos. Estamos cerca de cómo queremos jugar", declaró en la rueda de prensa previa al encuentro.

Sobre el estreno en la competición continental, reconoció que para el club supone "algo muy especial", y que a la plantilla le hace "mucha ilusión". "Es la competición más difícil de ganar. Da mucha ilusión a nuestra afición. La 'Champions' es algo especial, y hemos demostrado que siempre vamos a competir por ella", expresó.

"El objetivo siempre es ganar, tener esa ambición. Este es un club donde siempre hay muchísima exigencia. No tenemos años de transición, ha habido cambios, pero la ambición no cambia. Lo enfocaremos siempre con la misma ambición y la misma humildad", prosiguió.

El central francés, que confesó que jugar en Francia "es especial", señaló también que será importante "arrancar bien". "Lo importante es no bajar nunca los brazos. Lo que hemos conseguido no es cuestión de suerte. Es una competición donde tenemos que ser eficaces, matar el partido, todo depende de detalles. Los detalles marcan las diferencias, y eso pide mucha exigencia y motivación. Debemos creer cada partido que se puede ganar", manifestó.

"NO ES FÁCIL JUGAR CONTRA EL PSG EN SU CASA, SIEMPRE VA A APRETAR"

Por otra parte, advirtió de que no deben confiarse de las ausencias de Cavani, Mbappé y Neymar. "Hay jugadores de altísimo nivel que no juegan mañana. Esperamos un partido difícil ante un gran equipo. Vamos a intentar contrarrestar sus planes, La idea es hacer un partido completo, es lo que necesitamos para hacer una gran temporada", expuso.

"Nunca es fácil jugar contra el París en su casa, siempre va a apretar. Tienen bajas, pero esperamos partido dificilísimo y cometer mínimos errores", dijo. "La experiencia siempre es un plus, pero no lo es todo. Habrá que empezar de cero. Sabemos lo que significa París, nos espera un partido de alto nivel y con muchísima intensidad. No hay receta mágica, intentaremos plantearle problemas. Venimos con la ambición de ganar, somos el Real Madrid", continuó.

En otro orden de cosas, Varane recalcó que deben sobreponerse a la baja de Sergio Ramos. "Sergio es un grandísimo jugador, nuestro capitán, todo el mundo lo respeta porque se lo merece. Tenemos que saber jugar sin algunos jugadores, ningún jugador va a jugarlo todo. Tenemos una plantilla muy buena y debemos jugar lo mejor posible juegue quien juegue", indicó.

También se rindió al estado de forma de Karim Benzema. "Sin Sergio y Marcelo es el más veterano del grupo, es de los jefes del vestuario. Está en grandísima forma, es importantísimo, tiene muchísima influencia en nuestro juego. Le necesitamos en este tipo de partidos y en esta temporada", apuntó, antes de hablar de Ferland Mendy. "Es un jugador de grandísima calidad, se está integrando muy bien. Poco a poco va a ir sintiéndose más a gusto", advirtió.