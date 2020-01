Publicado 07/01/2020 20:20:20 CET

Fútbol/Supercopa.- Varane: "Somos el Real Madrid, no hay excusas por las bajas"

MADRID, 7 Ene. (EUROPA PRESS) -

El jugador del Real Madrid Raphael Varane aseguró que no deben poner "excusas" por las bajas con las que afrontan la Supercopa de España, que comienza este miércoles con su duelo ante el Valencia, y explicó que están "muy motivados" para intentar "ganar un nuevo título".

"Tenemos bajas importantes, grandes jugadores que nos aportan mucho, pero sabemos el talento que tenemos. Somos el Real Madrid y tenemos una plantilla con mucha calidad, contamos con todos. Faltan jugadores importantes pero no hay excusas, tenemos un gran equipo y queremos pelear por todo", aseguró en rueda de prensa.

"El entrenador va a elegir quienes jueguen pero nosotros estamos todos preparados", añadió tras conocer las ausencias de Karim Benzema y Gareth Bale, que se suman a las ya sabidas de Eden Hazard y Marco Asensio. "El partido de mañana es un partido un poco distinto por el contexto, pero tenemos mucha ilusión y estamos cerca de un título", indicó.

Preguntado por el nuevo formato de la Supercopa, el defensa merengue explicó que "importa poco" su opinión. "Lo que tenemos que hacer es adaptarnos y competir. Es un formato distinto pero nosotros somos profesionales y es lo que nos toca", dijo.

"¿Preocupados por el gol? No, estamos satisfechos a nivel defensivo y a nivel ofensivo hay cosas que podemos mejorar pero trabajamos para ello. Hay talento en este equipo, todo jugador puede dar un plus para sumar en la parte ofensiva. A nivel colectivo nos sentimos bien, si ganamos no nos importa quien marque los goles. Sólo queremos ganar, trabajar bien y los goles llegarán", aseveró.

Por último, Varane afirmó que atraviesa un buen momento y espera "seguir así" y agradeció el recibimiento que ha tenido la plantilla en Arabia Saudí. "Para nosotros es una experiencia más y estmaos contentos de competir aquí. Queremos dar lo máximo, dar un buen espectáculo y ganar un trofeo", finalizó.