Varane: "Es un trabajo colectivo y estoy feliz por el gol"

Publicado 07/12/2019 15:15:46 CET

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El futbolista francés Raphaël Varane, defensa del Real Madrid, ha descrito como "un trabajo colectivo" el desempeño suyo y de sus compañeros para vencer este sábado por 2-0 al RCD Espanyol en la jornada 16 de LaLiga Santander, añadiendo sentirse "feliz por el gol" que ha abierto la cuenta de los merengues.

"Yo intento ayudar al equipo, es importante. Somos un equipo, somos un grupo y los delanteros nos ayudan. Y a veces nosotros también, es un trabajo colectivo y estoy feliz por el gol", ha dicho Varane sobre el césped del estadio Santiago Bernabéu, ante los micrófonos de Movistar Plus.

"Partido muy exigente al nivel físico. Yo creo que hemos corrido bastante, el rival nos ha presionado mucho y hemos tenido que tener paciencia para encontrar el gol. Pero bueno, ha sido un partido disputado ante un buen rival", ha comentado el central francés.

"Creo que hemos intentado jugar nuestro fútbol, como siempre, pero faltaba el último pase para hacer daño al rival. Ha sido un partido bueno nuestro y también del rival, eso hay que verlo también", ha proseguido.

Acerca de la expulsión de su compatriota Ferland Mendy, Varane no se ha 'mojado'. "Son jugadas un poco dudosas, hay algunas dudas porque no se ve bien; desde donde estoy en el campo, no está claro. Pero al final hemos aguantado bien, quedaba poco tiempo de 10 contra 11 y lo aguantamos bien. Y otra vez portería a cero, eso es muy bueno", ha señalado.

Por último, Varane ha mostrado optimismo de cara a la Navidad. "Tenemos una racha de partidos complicados y estamos preparados, estamos bien y tenemos más confianza, cada vez más. Así que vamos a seguir y dar lo máximo para hacer una buena racha y terminar bien el año", ha concluido.