Vasseur, sobre Hamilton: "El mensaje que envía solo empeora las cosas"

MADRID, 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El director del equipo Ferrari de Fórmula 1, el francés Frédéric Vasseur, ha asegurado que el británico Lewis Hamilton (Ferrari) es "muy autocrítico" y a veces es "demasiado duro consigo mismo", y cree que las palabras que ofreció tras quedarse fuera de la Q3 en el pasado Gran Premio de Hungría "solo empeoran las cosas".

"Lewis es muy autocrítico. Siempre reacciona de manera extrema. A veces es demasiado duro con el coche, a veces demasiado duro consigo mismo. Quiere sacar lo mejor de sí mismo y de todos en el equipo. Hay que corregirle y explicarle que en la Q2 estaba a solo una décima de segundo del piloto que luego consiguió la 'pole position'. El mensaje que envía solo empeora las cosas", señaló en una entrevista a la web alemana 'Auto Motor und Sport'.

En Hungaroring, a principios de mes, Hamilton quedó eliminado en Q2, mientras su compañero, el monegasco Charles Leclerc, conseguía la pole. "Ni una sola vez este fin de semana sentí que podía luchar por algo más. Pero la pole de Charles demuestra que el equipo ha dado un gran paso adelante. El equipo no tiene ningún problema. El coche está en la pole, así que probablemente necesitamos cambiar de piloto", dijo el británico entonces.

Durante la entrevista, Vasseur recalcó que el heptacampeón del mundo "normalmente solo es así de extremo frente a la prensa". "Cuando llega a la sala de prensa, suele estar ya más tranquilo. Lewis tiene estándares altos. Con los demás, pero también consigo mismo. Puedo vivir con eso", explicó el mandatario.

Además, apeló a resolver los problemas "paso a paso". "Si el sistema de frenos no es el que el piloto desea, podría perder media décima. Desde fuera, a menudo es difícil identificar rápidamente dónde está perdiendo esa media décima, los detalles. Una diferencia de tiempo tan pequeña puede arruinar todo el fin de semana. Puede significar la diferencia entre la Q2 y la Q3. Lewis a veces exagera los problemas que ve en su coche", concluyó.