Veintena de patrullas de Policía Municipal y más de cien agentes conforman dispositivo alrededor del estadio del Rayo

Alemao of Rayo Vallecano celebrates a goal with teammates during the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match played between Rayo Vallecano and Villarreal CF at Estadio de Vallecas on May 17, 2026, in Madrid, Spain. - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de patrullas de la Policía Municipal a lo largo del recorrido, entre el Estadio de Vallecas y la plaza de la Asamblea, y más de cien agentes locales, además de Policía Nacional, conforman el dispositivo de seguridad de cara a la final de la Conference League que esta noche enfrentará al equipo madrileño con el Crystal Palace inglés en Leipzig (Alemania).

La vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, también delegada de Seguridad y Emergencias, confía en una victoria del Rayo e incluso se ha atrevido con un pronóstico, un 3-1, porque el equipo vallecano "merece ganar y consagrarse definitivamente como uno de esos grandes equipos de Europa".

Sanz ha destacado que "tiene un mérito extraordinario que hayan conseguido llegar hasta" la final y que la ciudad estará con ellos, "tanto si ganan como si pierden". El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ya está en Leipzig para seguir la final.

"Tengo mucha fe porque este equipo ha demostrado a lo largo de todo este año grandísimas cualidades a nivel futbolístico y además una enorme hambre de ganar. Espero que puedan conseguir esa victoria y que se puedan traer esa copa para Madrid", ha deseado tras parafrasear al alcalde, que definió al Rayo Vallecano como "el gran equipo de Madrid este año".

UN CORREDOR DESDE EL ESTADIO HASTA LA PLAZA DE LA ASAMBLEA

El dispositivo de seguridad se desplegará tanto en el propio estadio, donde se han instalado pantallas para seguir el partido por parte de la afición que no ha podido viajar a Alemania, como en un corredor hasta la plaza de la Asamblea, donde se produciría la celebración de hacerse el Rayo con la victoria.

"Son veinte patrullas a lo largo de todo el recorrido y luego además las Unidades Centrales de Seguridad. Es un dispositivo amplio, son más de cien agentes, además de por supuesto la Policía Nacional en ese dispositivo, tanto en el estadio, todo lo que es el camino hacia la plaza de la Asamblea y en la propia plaza", ha cuantificado.

PANTALLAS PARA EL MUNDIAL

La vicealcaldesa también ha adelantado, a preguntas de los periodistas, que el Ayuntamiento trabaja ya en la instalación de pantallas en distintos puntos de la ciudad para seguir el Mundial de Fútbol.

"Habrá pantallas, como ha habido en otras ocasiones. A Madrid le gusta volcarse con sus equipos pero, muy especialmente, con la selección española. Siempre ha sido así y lo estamos trabajando con la Federación", ha indicado.