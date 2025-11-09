El 'Alibaba II' se lleva el triunfo en el 'Desafío Barceló'

MADRID 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El 'Alibabá II' se proclamó este domingo en aguas de la localidad pontevedresa de Sanxenxo vencedor del 'Desafío Barceló', punto y final de la temporada 2025 de la clase 6 Metros y marcada por la ausencia de sus dos favoritos, 'Bribon' y Titia'.

Estas dos embarcaciones, campeona y subcampeona del mundo respectivamente el pasado mes de septiembre y que se debían de jugar el título en la ría de Pontevedra, no pudieron participar finalmente ya que no llegaron a tiempo a Vigo en sus cargueros por el temporal registrado esta semana.

De este modo, la tripulación de 'Titia' compitió finalmente a bordo de 'Acacia', mientras que la de 'Bribon' se repartió entre 'Stardust', donde navegó el Premio Nacional del Deporte Jane Abascal, y una embarcación de apoyo, en la que estuvo el resto del equipo incluidos Pedro Campos y el rey emérito.

Sin estos dos barcos, el 'Alibabá II', del Monte Real Club de Yates de Bayona y patroneado por Miguel Lago, fue el mejor durante todo el fin de semana, colocándose ya líder provisional tras la primera jornada del sábado. El domingo, el 'Acacia' se impuso, pero la tercera plaza del 'Alibabá II' y los puntos acumulados el fin de semana le dieron el triunfo final en este 'Desafío Barceló'.

"Estamos muy satisfechos con la temporada. Empezamos un 'poquito' tarde, pero hemos ido avanzando y mejorando la puesta a punto del barco hasta consolidarlo ahora con la victoria en el Desafío Barceló. Estamos ya con ganas de preparar la temporada que viene, preparar el barco y hacerle unas optimizaciones porque la flota viene muy fuerte y hay que competir con ellos", declaró Miguel Lago.

El Real Club Náutico de Sanxenxo también celebró este fin de semana una competición de la clase J80 de cara a apostar por la vela de base y la formación continuada. 'One', patroneado por Adrián Domínguez, fue el vencedor final.

La entrega de premios del 'Desafío Barceló', presidida por Don Juan Carlos, se celebró al término de las pruebas en el varadero de Nauta Sanxenxo, en un ambiente cercano y con todas las tripulaciones de la clase 6 Metros que a lo largo de la temporada navegaron en el RCNS.