Vela.-El RCNS trabaja para la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés "cobre un mayor interés internacional"

MADRID 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Sanxenxo volverá a convertirse el próximo fin de semana en referente de la vela con la celebración de la 10ª Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster, que se disputará del 12 al 14 de septiembre bajo la organización del Real Club Náutico de la localidad pontevedresa, cuyo deseo es que cada año "cobre un mayor interés internacional".

Durante tres jornadas, la ría de Pontevedra se llenará de velas y deportistas de distintas generaciones y categorías en un completo programa que reunirá a las clases ORC 0-2, ORC 3-4, ORC 5 y Open, Clásicos, 6 Metros, J80, Optimist y Vela Adaptada. Además, la cita pondrá en juego el Trofeo Diputación de Pontevedra para la clase 6 Metros, el Trofeo Xacobeo para las clases ORC y decidirá a los vencedores del Trofeo Presidente de la Xunta.

Consolidada como una de las grandes citas del calendario náutico nacional, la Regata Rey Juan Carlos I - El Corte Inglés Máster reafirma en su décima edición su apuesta por el deporte en estado puro, la proyección internacional y la inclusión.

"Desde el club intentamos cada año que la Regata Rey Juan Carlos, gracias al apoyo de El Corte Inglés, Abanca, la Diputación de Pontevedra y Xacobeo, cobre un mayor interés internacional para que, como venimos haciendo los últimos cinco años, muchos equipos extranjeros conozcan Galicia y las Rías Baixas, ya no sólo como lugar de competición, sino también su gastronomía, sus gentes y su hospitalidad", afirma Pedro Campos, presidente del RCNS.

Tras el clínic internacional que se celebra estos días en la ría de Pontevedra, los Optimist, la flota más numerosa y, en esta edición, también la más internacional con hasta once países representados en la línea de salida, serán los primeros en entrar en escena el viernes a partir de las 14.00 horas.

"Para la Diputación de Pontevedra es un orgullo estar presente, un año más, en este evento tan emblemático, una cita ya imprescindible en el calendario náutico nacional pero que cada vez es más internacional. Precisamente por eso enmarcamos el clínic para la clase Optimist en nuestro plan de promoción de participación extranjera. Vamos a seguir estando al lado de este tipo de iniciativas que hacen provincia, que nos unen y que nos posicionan como territorio abierto, dinámico y competitivo", señaló Luisa Sánchez, vicepresidenta de la Diputación de Pontevedra.

También el viernes, a partir de las 16.00, se estrenarán las flotas de ORC, con los trofeos Xacobeo y Presidente de la Xunta en juego, así como los Clásicos y los 6 Metros, que competirán por el Trofeo Diputación de Pontevedra, mientras que el sábado será turno de las clases Open, J80 y Vela Adaptada.

Desde El Corte Inglés, patrocinador de la regata, celebran "una nueva edición que reunirá a jóvenes, veteranos, y a deportistas en la modalidad de vela adaptada", y que ven como una forma de "celebrar valores como la superación personal".

"Queremos que todas las personas puedan disfrutar de la práctica deportiva, y el patrocinio de esta regata es una magnífica forma de hacerlo posible", añaden.