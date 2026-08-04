La velada de la UFC en la Casa Blanca supuso unas pérdidas de unos 26 millones de euros

Archivo - June 15, 2026, Washington, District Of Columbia, USA: Fireworks go off as America's Justin Gaethje celebrates after defeating Georgia's Ilia Topuria during ''UFC Freedom 250'' mixed martial arts event on the South Lawn of the White House in Wash - Saul Loeb - Pool via CNP / Zuma Press / Europa Pre

LONDRES, 4 Ago. (PA Media/dpa/EP) -

La celebración del evento 'Freedom 250' de la Ultimate Fighting Championship (UFC) en el Jardín Sur de la Casa Blanca el pasado mes de junio supuso unas pérdidas de unos 26 millones de euros, según anunció la promotora de artes marciales mixtas.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, seguidor de la UFC, y el vicepresidente JD Vance asistieron al evento, celebrado el 14 de junio y que formaba parte de las celebraciones por los 250 años de la independencia estadounidense.

Se construyó una estructura específica para la ocasión, con capacidad para unas 4.300 localidades, ninguna de ellas disponible para el público. Las entradas, solo por invitación, se reservaron para políticos, patrocinadores financieros y miembros de las Fuerzas Armadas.

Los ingresos por taquilla contribuyen de manera sustancial a los beneficios de un evento y se estima que se gastaron algo más de 52 millones de euros en producción y costes generales, que la UFC no pudo recuperar a través de los patrocinios, perdiendo unos 26 millones de esa inversión.

La empresa matriz, TKO Group Holdings, registró un aumento de los ingresos en el segundo trimestre de 2026, pero sus resultados financieros indicaron que la disminución del margen de beneficio "se debió íntegramente al perfil financiero del evento UFC Freedom 250". "De no ser por esta velada, los márgenes habrían aumentado con respecto al año anterior", informaron desde la compañía.

"A pesar de un entorno global difícil, TKO obtuvo unos resultados sólidos en el segundo trimestre, con un fuerte impulso de cara a la segunda mitad del año", dijo Ariel Emanuel, presidente ejecutivo y director general de TKO.

El 'Freedom 250' atrajo a 8,2 millones de espectadores a nivel nacional y generó alrededor de 34 millones de visualizaciones en todo el mundo, lo que lo convierte en uno de los eventos de artes marciales mixtas más vistos de todos los tiempos. En el combate estelar por el título de peso ligero de la UFC, el estadounidense Justin Gaethje dio la sorpresa al destronar al hispano-georgiano Ilia Topuria.