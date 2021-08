Velasco Carballo: "Los árbitros y este CTA tienen perfectamente claros los criterios con las manos"

MADRID, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA), Carlos Velasco Carballo, tiene claro que los colegiados españoles y su organismo "tiene perfectamente claros los criterios con las manos", y, tras puntualizar que estas acciones son "subjetivas" a la hora de interpretarse, pidió más ayuda de clubes, entrenadores y jugadores para evitar polémicas como el año pasado.

"Con esto de las manos y el criterio, los árbitros y este CTA tiene los criterios perfectamente claros. Este CTA es el que más y a más grupos lo ha explicado. ¿Cuál es el problema? Que las manos son subjetivas, que las interpreta un ser humano, que somos diferentes", explicó Velasco Carballo en la rueda de prensa de presentación de la temporada, acompañado de Carlos Clos Gómez, director del Proyecto VAR, y de Alberto Undiano Mallenco, miembro de la Comisión Técnica del CTA.

En este sentido, el excolegiado recordó con ironía que cuando se señala un penalti "a favor" a un equipo por este motivo, los criterios "se entienden perfectamente" por parte del respectivo entrenador. "Pero no sale a rueda de prensa a decir que los árbitros son muy buenos. Y cuando no es a favor, no se entienden y no hay criterio", lamentó.

"Pero en España, además, en las dos últimas temporadas se ha producido un hecho complejo que es que el árbitro toma una decisión acertada, pero ciertos medios y ciertos clubes, jugadores y entrenadoras la juzgan como un error. Y algo todavía más grave, se acepta que es penalti, que la mano y los criterios están claros, pero como me perjudica digo que no me gusta la norma", añadió el madrileño.

Este no escondió que en la pasada temporada "se sancionaron algunas manos que lo no eran y no se sancionaron algunas que sí", pero consideró que fue "un mínimo normal". "Solicitaría a los medios, entrenadores y al entorno que no dañemos al fútbol y reconozcamos que los criterios existen y son conocidos, y que las manos son subjetivas", zanjó.

"Las manos son hechos subjetivos y sólo corresponde al árbitro interpretarlas, y hay unas más interpretables y otras menos, pero lo que decida el árbitro debe permanecer y lo deben respetar el VAR, jugadores, entrenadores y periodistas", aseveró el presidente del CTA.

De todos modos, Velasco Carballo confirmó que van a enviar "36 vídeos a todos los clubes y medios para transmitir la transparencia absoluta sobre los criterios y las directrices" que se han transmitido a los árbitros. Asimismo, sacarán una circular "con las directrices más significativas" y mantendrán la tradicional reunión "con todos los entrenadores del fútbol profesional para que sientan que este colectivo les escucha".

"PREFERIMOS QUEDARNOS CORTOS EN LA INTERVENCIÓN DEL VAR"

El excolegiado se refirió a algunas de las modificaciones de las reglas de este año respecto a las manos, sobre todo en las accidentales, que ahora serán solo sancionadas cuando sean inmediatas y acaben en gol por parte del propio infractor. Además, aquellas cesiones en las que el portero en un saque de puerta levantaba la pelota y su compañero se la devolvía de cabeza serán consideradas como intento ""de burlar la regla" y se castigarán con libre indirecto y amonestación para el guardameta.

Por otro lado, Velasco Carballo resaltó que en las tres temporadas con el VAR "las intervenciones han ido aumentando un poquito" y que su deseo es el de buscar "equilibrio y perfección". "Haremos lo posible para rozarla, pero preferimos quedarnos cortos", admitió.

Finalmente, el dirigente recordó que el videoarbitraje lleva "muy poco" y se mostró "convencido de que va a evolucionar". "Lo que esperamos y deseamos, yo por lo menos que soy un purista, es que mantengamos la tecnología con una distancia suficiente para que no se pierda la esencia del fútbol ni del arbitraje", sentenció.