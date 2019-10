Verdasco se muestra "muy triste y decepcionado" por su ausencia en la Copa Davis

Publicado 21/10/2019 14:13:03 CET

El tenista español Fernando Verdasco se ha mostrado "muy triste y decepcionado" tras confirmarse este lunes que no formará parte del equipo español que disputará el mes que viene las Finales de la Copa Davis en la Caja Mágica de Madrid.

"Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad (Madrid). ¡Gracias a todos los que sí creéis en mi!", escribió Verdasco en su cuenta de Twitter (@FerVerdasco).

El jugador madrileño, que cumplirá 36 años el próximo mes, ocupa el puesto 40 en el ranking ATP y es el cuarto español de la lista por detrás de Rafa Nadal (2), Roberto Bautista (10) y Pablo Carreño (34), que sí han sido convocados por Bruguera. Triple ganador de la Davis, Verdasco ha disputado 31 partidos en la competición con un balance de 18 victorias y 13 derrotas.