Verstappen, sobre Álex Palou: "Es imposible saber cómo lo haría en la Fórmula 1"

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés de Red Bull, Max Verstappen, ha comentado este jueves que es "imposible saber" el rendimiento que tendría el piloto español de Indycar Álex Palou en la Fórmula 1, aunque ha alabado su dominio en un campeonato en el que acumula tres títulos de manera consecutivos.

"Le conozco desde los karts y lo que está consiguiendo en la Indycar es increíble. Pero es imposible saber cómo lo haría en la Fórmula 1, y lo mismo al revés, como lo haría yo en Indycar. Para mí es un poco una pérdida de tiempo el intentar debatir esto, aunque sí estoy contento con lo que está haciendo en Indycar y de la manera en la que está dominando", comentó el piloto neerlandés en la rueda de prensa previa al GP de Países Bajos.

El piloto español, tricampeón de la Indycar, ha sido relacionado con el equipo Red Bull en los últimos días como posible compañero de equipo de Max Verstappen de cara a la próxima temporada.