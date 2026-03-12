Verstappen: "Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y el Mario Kart"

VERSTAPPEN Max (nld), Red Bull Racing Ford RB22, portrait during the Formula 1 Qatar Airways Australian Grand Prix 2026, 1st round of the 2026 Formula One World Championship from March 6 to 8, 2026 on the Albert Park Circuit, in Melbourne, Australia - Pho - Eric Alonso / DPPI / AFP7 / Europa Press

MADRID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull) se mostró irónico este jueves sobre si con la nueva normativa y la gestión de la energía en los monoplazas y aseguró que ha cambiado el trabajo en el simular por su "Nintendo Switch y el Mario Kart".

"Encontré una solución más económica", replicó Verstappen en la rueda de prensa previa al Gran Premio de China al ser preguntado si ahora los pilotos que trabajaban en el simulador tenían más ventaja con esta normativa. "Cambié el simulador por mi Nintendo Switch y sí, estoy practicando un poco con Mario Kart. Encontrar los champiñones va bastante bien, el caparazón azul es un poco más difícil, pero estoy en ello", señaló sonriente.

De todos modos, pese a no estar demasiado contento con la actual reglamentación, el tetracampeón del mundo de F1 no tiene previsto dejar el Mundial a corto plazo. "No quiero irme. Como dije, me gustaría divertirme un poco más, sin duda, pero también estoy haciendo otras cosas que me divierten mucho. Por ejemplo, puedo correr en el Nordschleife y espero que en los próximos años pueda correr en Spa, y con suerte en Le Mans", puntualizó.

"Así que estoy combinando actividades para encontrar otras que también me resulten muy divertidas. Claro, mi equipo sigue adelante, así que tengo muchas distracciones a la vez, positivas, diría yo, pero al mismo tiempo. Es un poco conflictivo porque no disfruto mucho conduciendo el coche, pero sí disfruto trabajando con toda la gente del equipo y también del departamento de motores. Es casi como una especie de... no puedo decir palabrotas", sentenció.